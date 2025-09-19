"No habría sido tan bueno como John Cena". Dave Bautista se alegra de haber tenido que rechazar ser El Pacificador

Una de las series más comentadas de estas últimas semanas es 'El Pacificador', la estupenda serie de superhéroes creada por James Gunn y protagonizada por John Cena. A su personaje principal lo vimos por primera vez en 'El Escuadrón Suicida' y lo cierto es que el plan era que lo hubiese interpretado Dave Bautista, quien ahora reconoce que se alegra de haber tenido que rechazar el papel.

"Fue un problema de agenda"

Bautista y Gunn hicieron muy buenas migas en la trilogía de 'El Escuadrón Suicida', por lo que el cineasta incluso escribió el personaje de El Pacificador con el actor en mente. Sin embargo, Bautista se vio obligado a elegir entre dos proyectos, tal y como él mismo explica en Comic Book:

Quiero decir que realmente quería hacer ese personaje. Lo escribió para mí, conmigo en mente, y surgió un problema de agenda por el que no pude hacerlo, porque iba a hacer 'Ejército de los muertos'. Fue un problema de agenda que no pudimos resolver.

El papel finalmente fue a manos de John Cena, quien comparte con Bautista un pasado en el 'Pressing Catch'. Sin embargo, el también protagonista de la reciente 'Tierras perdidas' ha reconocido ahora que incluso se alegra de su decisión, ya que en ningún caso lo habría hecho como Cena:

Creo que fue genial. Fue una bendición no haberlo hecho, porque, siendo sincero, de ninguna manera habría podido interpretar ese papel como John. Es perfecto para él, ¿sabes?, y yo no le habría hecho justicia, y no habría tenido tanto éxito.

Mira, y lo digo con un poco de envidia, ¿sabes? Me encantaría. Simplemente no habría podido hacer lo mismo que John para darle vida a ese personaje. No habría sido lo mismo. No habría sido tan bueno. Sinceramente, no habría sido tan bueno.

Todos contentos entonces, porque seguro que no soy el único al que ahora le cuesta pensar a otro actor en el personaje que Cena ha inmortalizado tanto en el cine como en la televisión.

