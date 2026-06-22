'Toy Story 5' arrasa con todo y consigue el mejor estreno del año. Son las mejores noticias posibles para Pixar, pero el resto de películas se han quedado a verlas venir

Ya sabíamos que 'Toy Story 5' iba a ser una bomba en taquilla, pero no imaginábamos hasta qué punto. No solo ha sido el número 1 allá donde se ha estrenado, algo que se daba por hecho, sino que también ha machacado el propio récord de la franquicia en su primer fin de semana y se ha convertido en el séptimo mejor estreno de una película animada, además del segundo de Pixar en Estados Unidos, solo por detrás de 'Los Increíbles 2'. Vamos, un auténtico bombazo que ha llevado la taquilla hasta el infinito y más allá.

Pixar no viene a jugar

No creo que nadie tuviera dudas sobre lo que iba a pasar, pero en Estados Unidos 'Toy Story 5' se ha coronado como el tercer mejor estreno de una película de animación de la historia, solo por detrás del remake de 'El Rey León' y de 'Los Increíbles 2'. Con 160 millones de dólares (312 millones en todo el mundo), a nadie le importa ya que su presupuesto haya sido de 250 millones, porque se amortizará muy rápidamente. De hecho, ya se da por hecho que superará los 1000 millones sin mucho problema y se colocará por encima de 'Toy Story 4' al final de su recorrido. Lo raro sería que incluso 'Supergirl' la superara la semana que viene.

Pero no solo de dibujos vive el hombre, y en el puesto 2, en una lucha impensable hace unos meses, 'El día de la Revelación' consigue ganar a 'Obsession' por la mínima. Spielberg ha conseguido acumular 17 millones, perdiendo un 61% respecto a la semana pasada, y empieza lo que definirá su futuro: el trabajo de ir poco a poco acumulando dinero para ver si puede, al menos, recuperar lo gastado. De momento lleva 160 millones recaudados en todo el mundo. Con 115 millones de presupuesto, dependerá de su aguante. Por cierto, 'Obsession' ya suma 333 millones en todo el mundo en su semana 6, una auténtica locura para una película de terror que ya ha dado casi un 450% más de lo que costó.

Tras ella sigue aguantando 'Backrooms' con un total de 272 millones en todo el mundo, y a partir de aquí tenemos viejas conocidas haciendo lo que pueden: 'Scary Movie', que supera la barrera de los 200 millones; 'He-man y los Masters del Universo', que al menos ha recaudado 100 millones (la mitad de lo que costó); y 'The Mandalorian and Grogu', que no ha llegado aún a su punto de dar beneficios. Junto a ellas, dos estrenos, 'Leviticus' y la esperada 'La muerte de Robin Hood', que han hecho lo que han podido frente a 'Toy Story 5'. Como curiosidad, 'Michael' cierra el top 10, sumando 959 millones en todo el mundo. Le va a costar llegar a los 1000 millones, pero gracias a la taquilla japonesa debería conseguirlo en un par de semanas.

La semana que viene, por cierto, llega 'Supergirl', que según todos los informes tiene todos los números para ser un super-fracaso, aunque con esta taquilla loca en números positivos nunca se sabe. Lo tiene difícil para vencer incluso a Pixar, y en Warner deberían ser perfectamente conscientes para preparar el control de daños. 'Toy Story 5' puede dominar hasta la llegada de los Minions, en un verano que empieza controlado por la animación. Ya llegará la hora de Nolan y Marvel: esto solo acaba de empezar.

Hay un amigo en España

Por supuesto que en España no íbamos a ser inmunes al éxito de 'Toy Story 5', que ya arrasó en su estreno el miércoles y acumula 3,3 millones de euros. Sin embargo, esta es la única buena noticia, porque al resto de estrenos le ha costado mantenerse a flote, y solo los 5 primeros consiguen recaudar más de 100.000 euros. De hecho, ni siquiera gracias a Pixar hemos llegado al millón de espectadores, quedándonos en 744.943. El Mundial, el buen tiempo y el inicio de las vacaciones han llevado a que, más allá de la película que ver con los hijos, no haya brotes verdes.

De hecho, en el top 10 tan solo vemos otro estreno: 'Viva', que ha conseguido trepar hasta el puesto 9, nada mal teniendo en cuenta que apenas se ha estrenado en 100 pantallas. El resto son viejos conocidos y, a la espera del estreno de fenómenos como 'Obsession', la cosa está repleta de viejos conocidos. En el puesto 2 está Steven Spielberg con 'El Día de la Revelación', que continúa su buena (pero no tan buena) racha, mientras que en el 3 está 'Backrooms' y en el 4 'Scary Movie', que continúan su camino triunfal por nuestro país.

Eso sí, a partir de 'Michael' la cosa se recrudece, porque no recaudar ni 100.000 euros en un fin de semana es señal de que 'He-man y los Masters del Universo', 'The Mandalorian and Grogu', 'El Drama' y 'El Diablo viste de Prada 2' están más que amortizadas y va siendo hora de que llegue un cambio de armario veraniego. 'Supergirl' no tiene pinta tampoco de que vaya a arrasar en España, que es posible que no levante cabeza en taquilla hasta después del Mundial, coincidiendo con la llegada de 'La Odisea' y 'Spider-man: Brand New Day'. Tendremos éxitos más allá del blockbuster de turno. Solo hay que darle tiempo.

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