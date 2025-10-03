La épica de fantasía de Mamoru Hosoda desvela un nuevo tráiler cargado de emociones y promete dejarnos a moco tendido, aunque 'Scarlet' retrasa su fecha de estreno

Mamoru Hosoda ha vuelto a la carga y esta vez ha apostado por la fantasía épica con. 'Scarlet' ('Hateshi naki Scarlet'). Lo nuevo del director de 'Belle' y 'La chica que saltaba a través del tiempo', se planteaba como una de las películas de anime más anticipadas de 2025... pero vamos a tener que esperar un poquito más para verla.

Un cuento de venganza y lágrima viva

En Japón 'Scarlet' se estrenará el próximo 21 de noviembre de 2025. Hosoda ha querido apostar por un nuevo estilo de animación con el que alejarse del "CGI al estilo Hollywood", y en su nuevo tráiler vemos que la cosa está quedando bastante resultona.

Ahora bien, el tráiler nos ha dejado con una de cal y otra de arena. Porque aunque nos llevamos un nuevo adelanto de 'Scarlet', Sony Pictures finalmente ha retrasado su fecha de estreno para España hasta el 27 de febrero de 2026. Aunque originalmente la fecha de estreno española estaba prevista para diciembre, al final lo nuevo de Hosoda se va a hacer un poquito de rogar.

'Scarlet' se plantea como una aventura de fantasía oscura, con acción y romance que según su tráiler promete que nos va a dejar llorando. Es la historia de una princesa que se embarca en un viaje tras la muerte de su padre pero termina en el "Otromundo", donde conoce a un joven japonés del presente que le muestra otro futuro posible más allá de la venganza y la ira.

