4 encantadores animes que ver en streaming este fin de semana para una tarde llena de confort y vibras cozy que te curan el alma

Entre el frío, la lluvia y que los días son más cortos ya va dando más perecilla salir de casa, según qué hora. Si lo que queremos es un fin de semana tranquilito y bien cozy, con la mantita en el sofá y un buen anime relajante para dejarnos con el corazón calentito y feliz aquí os dejo varias opciones que se pueden ver en una pequeña maratón.

Flavors of Youth

El estudio de 'Your Name' y 'El tiempo contigo' se marcó hace unos años esta bellísima antología de anime formada por tres cortos que exploran la felicidad y los pequeños detalles que nos hacen humanos. Reflexiva, encantadora y con una animación preciosa.

Explora las necesidades básicas del ser humano a través de 'The Rice Noodles' con la comida, 'A Little Fashion Show' con la ropa y 'Love in Shanghai' con la vivienda. Un viaje contenido pero muy emotivo.

Disponible en Netflix

Tsurune

'Tsurune' un anime de deportes poco convencional, porque en lugar de partidos frenéticos tenemos una historia mucho más relajada y contemplativa que se centra en la importancia de redescubrir el amor por el arte. En concreto, en el Kyudo, la arquería tradicional japonesa.

El anime sigue a Minato Narumiya, quien en su día era un arquero muy prometedor pero lo dejó tras fracasar en un torneo. Algunos años después, ya en el instituto, Minato presencia el entrenamiento de un misterioso arquero, y ver el movimiento de sus flechas al dejar el arco le inspira para superar su trauma infantil.

Disponible en Netflix y Crunchyroll

Do It Yourself!

'Do It Yourself!' es bien cuqui y también inspiradora, porque te deja con ganas de sacar el martillo y el serrucho y ponerte a hacer todas esas ñapas y pequeñas obras que nunca te atreviste a hacer. Un anime relajado y bien majo con un grupo de chavalas que dan lo mejor de sí en su club de carpintería.

La historia arranca cuando Serufu Yua se une al club de bricolaje y carpintería de su instituto, que está agonizando y en las últimas. Pero cuando recluta a más compañeras para mantenerlo a flote, se da cuenta de que construir cosas y hacer amigos en realidad es una labor muy parecida.

Disponible en Crunchyroll

Mi vecino Totoro

Con Studio Ghibli nunca se puede fallar y el genial estudio nos ha dejado una lista de películas encantadoras que siempre entran de miedo. 'Nicky, la aprendiz de bruja' o 'Susurros del corazón' son ideales, pero 'Mi vecino Totoro' continúa siendo una de las películas más bonitas y reconfortantes que nos ha regalado Hayao Miyazaki.

La familia de Satsuki y Mei se muda al campo para estar más cerca del hospital donde se está recuperando su madre. Y mientras las niñas se hacen a su nuevo hogar también descubren que un grupo de espíritus habitan el bosque cerca de su casa.

Disponible en Netflix

