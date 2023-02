Dura menos de 5 horas y es encantadora: esta divertida serie de anime te dará ganas de convertirte en un bricomaníaco

Entre 'Bleach', 'Chainsaw Man', 'Mob Psycho 100' y la burrada de animes que se estrenaron el otoño pasado, es normal que ni diera la vida para llevarlos al día ni para ver todos los que nos llegaron.

Así que en medio de todas estas series de aúpa, un tanto sepultado entre todas estas series de acción se quedó 'Do It Yourself!', un anime de instituto muy sencillo pero que te deja el corazón calentito (y te da ganas de ponerte manos a la obra)

Muchísimo amor, hagas lo que haga

'Do It Yourself!' es una serie original dirigida por Kazuhiro Yoneada para Pine Jam, el estudio de 'Kubo Won't Let Me Be Invisible', y ya podemos verla al completo en Crunchyroll. Es la segunda historia original del estudio, y en este caso se centra en el club de bricolaje del Instituto Gatagata.

Serufu Yua es bastante patona y los accidentes suelen pasar a su alrededor, pero termina uniéndose al casi difunto club de bricolaje y carpintería. Aunque al principio no se le da muy bien eso de atornillar y montar muebles, empieza a reclutar a más compañeras para mantener el club a flote, además de que empiezan a darse cuenta de que las amistades y eso de construir cosas tienen muchas cosas en común.

El foco principal de la historia es la relación entre Serufu y su amiga Miku, con quien se ha distanciado últimamente. Pero Serufu se da cuenta de que quizás el bricolaje también sirve para arreglar otras cosas además de muebles y es muy tierno ver cómo se va arreglando la relación de entre las dos y se va formando un pequeño grupo en torno al club.

'Do It Yourself! es un anime slice of life encantador y sin demasiadas pretensiones. Rápidamente entras al trapo de la historia y nos introduce a los personajes de una manera sencilla y muy natural, sin que se vaya haciendo pesado. Es entrañable y divertida, con las dosis justas de drama para tampoco agriarnos el día porque ante todo hemos venido a pasárnoslo bien.

La animación también acompaña a todo este tono, con tonos pasteles muy alegres y unas texturas de acuarela que encaja a la perfección con la historia. Y sin duda, una de los puntos fuertes de la serie y que también le da mucha vidilla para mantenernos enganchados es la atención al detalle cuando los personajes se meten a fuego en los trabajos de su club.

Incluso si no hemos cogido un destornillador en la vida, 'Do It Yourself!' te introduce a todo tipo de manualidades con mucho cariño, y se nota tantísimo todo el amor que sienten los personajes (y los creadores) por lo todo que hacen. A pesar de que el estilo visual es sencillo, hay muchísimo cuidado y una atención al detalle preciosa que brilla en estos momentos y en ocasiones incluso parece que estás viendo un tutorial como Dios manda.

Desde luego, 'Do It Yourself!' no te va a cambiar la vida y tiene un final un poco precipitado para dejar todo cerradito en solo doce capítulos, pero es un anime divertido y entrañable que resulta perfecto para relajarte y pasar una buena tarde. Y sí, también para que te den ganas de ponerte con esas ñapas por casa que llevas dejando de lado tanto tiempo.