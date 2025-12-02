HOY SE HABLA DE

La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' nos dejó un guiño encantador al spin-off 'Vigilantes', aunque era muy fácil perdérselo

La temporada 2 de 'Boku no Hero: Vigilantes' arranca en nada para unir todas las piezas del puzzle

Bnha
Ya estamos en tiempo de descuento para llegar al final de 'Boku no Hero Academia' tras ocho temporadas de anime. Estos últimos capítulos han sido muy intensos, pero lo cierto es que no nos despedimos del todo de los mejores superhéroes del anime porque pronto regresa también el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes'. 

Desde la serie principal nos han querido dejar claro que los dos animes están muy relacionados, aunque la referencia ha sido tan fugaz que quizás nos la perdimos.

Poniéndonos al día

Los capítulos más recientes de 'Boku no Hero Academia' se han encargado de ir cerrando la gran batalla contra Tomura Shigaraki y All For One. Y ahora que estamos en el tramo final del anime toca ir recapitulando y poniéndonos al día con el destino de cada héroe.

¿Qué significa ser un héroe para el creador de 'Boku no Hero Academia? Goku de 'Dragon Ball' es el ejemplo perfecto, pero también lo es su editor
En Espinof
¿Qué significa ser un héroe para el creador de 'Boku no Hero Academia? Goku de 'Dragon Ball' es el ejemplo perfecto, pero también lo es su editor

El episodio más reciente del anime nos ha ofrecido un pequeño vistazo a los héroes japoneses y cómo se están recuperando de este combate apoteósico. Otros tantos personajes están arrimando el hombro y hemos podido ver algunas caras nuevas, y entre estas un cameo de Koichi Haimawari, el protagonista del spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes'.

Bnha Temporada 8

Se puede ver a Koichi con su traje de The Crawler subido en un poste de construcción brevemente durante el capítulo 9 de la octava temporada, aunque es normal que no le hayamos reconocido y que haya sido fácil perdérselo.

Y es que 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' se ambienta cinco años antes de la serie principal y muestra el propio viaje de Koichi como héroe. Así que en este momento de la línea temporal ya está asentado de sobra... aunque aún tendremos que esperar a la segunda temporada de 'Vigilantes' para descubrir todo sobre su historia. 

Bnha Vigilantes

Este ha sido el primer gran vistazo animado a Koichi como un héroe profesional, pero en enero de 2026 retomamos su historia con los nuevos capítulos de 'Vigilantes'. Que, esperemos, terminen de atar todos los cabos antes de despedirnos del todo de 'Boku no Hero Academia'.

