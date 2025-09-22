Nos despedimos de 'Boku no Hero Academia' y Deku en nada, pero la temporada 2 de 'Vigilantes' regresará mucho antes de lo esperado con más superhéroes

En apenas un par de semanitas arranca la temporada de otoño de anime, y con ella llegan algunos de los estrenos más anticipados de todo el año. Uno de ellos es la temporada final de 'Boku no Hero Academia', que pone el broche a las ocho temporadas de historia de Izuku Midoriya.

Breve pero intenso

Aunque no nos despedimos del todo del mundo de 'Boku no Hero Academia', porque en Bones no quieren soltarlos y han sido previsores. Y es que en abril de este mismo año estrenaron 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', una adaptación del manga spin-off de Hideyuki Furuhashi y Betten Court.

'Vigilantes' ya adelantó que su segunda temporada está en marcha, pero lo cierto es que no esperábamos que fuese a estrenarse tan pronto: ya se ha confirmado su estreno para enero de 2026. Así que 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' será una de las primerísimas series en estrenarse el año que viene y se convierte en uno de los estrenos más fuertes que tenemos por ahora en la parrilla de invierno.

La primera temporada de 'Vigilantes' se pudo ver en Crunchyroll, y podemos esperar que la segunda también repita en la plataforma. El manga original contó con 15 volúmenes recopilatorios, así que es muy posible que el spin-off de 'Boku no Hero Academia' llegue a su final tras esta segunda temporada.

En concreto, 'Vigilantes' se centra en Koichi Haimawari, un universitario que no cuenta con una licencia de héroe pero intenta ayudar a quien puede con su Quirk. Cuando conoce al vigilante Knuckleduster, se convierte en su protegido y empieza a operar como superhéroe callejero.

Una vez cerremos esta precuela, que se ambienta cinco años antes de la 'Boku no Hero Academia' original, en principio no hay más spin-offs a la vista. Aunque Kohei Horikoshi, el creador del manga original, ya anda preparando una nueva obra para quitarse las espinitas pendientes que se le quedaron con Deku.

