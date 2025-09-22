HOY SE HABLA DE

Nos despedimos de 'Boku no Hero Academia' y Deku en nada, pero la temporada 2 de 'Vigilantes' regresará mucho antes de lo esperado con más superhéroes

Los vigilantes del anime regresan con más capítulos para seguir expandiendo la precuela de 'Boku no Hero Academia'

Vigilantes
En apenas un par de semanitas arranca la temporada de otoño de anime, y con ella llegan algunos de los estrenos más anticipados de todo el año. Uno de ellos es la temporada final de 'Boku no Hero Academia', que pone el broche a las ocho temporadas de historia de Izuku Midoriya.

Breve pero intenso

Aunque no nos despedimos del todo del mundo de 'Boku no Hero Academia', porque en Bones no quieren soltarlos y han sido previsores. Y es que en abril de este mismo año estrenaron 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', una adaptación del manga spin-off de Hideyuki Furuhashi y Betten Court. 

'Vigilantes' ya adelantó que su segunda temporada está en marcha, pero lo cierto es que no esperábamos que fuese a estrenarse tan pronto: ya se ha confirmado su estreno para enero de 2026. Así que 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' será una de las primerísimas series en estrenarse el año que viene y se convierte en uno de los estrenos más fuertes que tenemos por ahora en la parrilla de invierno. 

La primera temporada de 'Vigilantes' se pudo ver en Crunchyroll, y podemos esperar que la segunda también repita en la plataforma. El manga original contó con 15 volúmenes recopilatorios, así que es muy posible que el spin-off de 'Boku no Hero Academia' llegue a su final tras esta segunda temporada. 

Bnha Vigilantes

En concreto, 'Vigilantes' se centra en Koichi Haimawari, un universitario que no cuenta con una licencia de héroe pero intenta ayudar a quien puede con su Quirk. Cuando conoce al vigilante Knuckleduster, se convierte en su protegido y empieza a operar como superhéroe callejero. 

Una vez cerremos esta precuela, que se ambienta cinco años antes de la 'Boku no Hero Academia' original, en principio no hay más spin-offs a la vista. Aunque Kohei Horikoshi, el creador del manga original, ya anda preparando una nueva obra para quitarse las espinitas pendientes que se le quedaron con Deku.

