'Boku no Hero Academia' ya ha encontrado su reemplazo. La temporada 2 de 'Vigilantes' está en marcha con más superhéroes callejeros

Este otoño llega la octava y última temporada de 'Boku no Hero Academia', que cerrará el final de la historia de Izuku Midoriya como superhéroe. Ahora bien, parece que en Studio Bones no están listos del todo para despedirse del mundo de los superhéroes y este abril estrenaron 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', un spin-off centrado en héroes callejeros.

Siguiente misión

'Vigilantes' adapta el manga de Hideyuki Furuhashi y Betten Court, que se ambienta unos cinco años antes de la 'Boku no Hero Academia' original de Kōhei Horikoshi. En este caso nuestro protagonista es Koichi Haimawari, un universitario con el poder de deslizarse sobre superficies que empieza a trabajar como superhéroe callejero.

El spin-off nos mete en el mundo de los vigilantes, los superhéroes que operan en el lado más ilegal, y tras trece episodios ya ha cerrado su primera temporada. Pero como el manga tiene quince volúmenes, obviamente el anime de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' todavía tiene mucha tralla por delante.

Así que desde Bones ya han confirmado que la segunda temporada de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' ya está en marcha y que llegará a lo largo de 2026. Por ahora no se han dado más detalles, aunque es posible que podamos esperarla para abril o julio para mantener un ritmo similar de estreno.

Con el anuncio también se ha dejado ver un primerísimo teaser, que la verdad que sirve más de recordatorio de los capítulos que ya hemos visto que otra cosa, y también un poster promocional con Koichi, Pop Step y The Crawler.

Teniendo en cuenta que la serie principal de 'Boku no Hero Academia' terminará este mismo año, 'Vigilantes' llega en el momento justo para ofrecer un reemplazo generacional. Ideal para enganchar a público nuevo y dar más material a todos los fans de Deku que todavía no quieren despedirse del todo de sus superhéroes... Ahora a ver si el spin-off les sale igual de redondo que su "hermana mayor".

