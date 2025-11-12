La temporada 8 de 'Boku no Hero Academia' será más corta de lo esperado. La despedida final a Deku ya tiene fecha de estreno, y está a la vuelta de la esquina

Poquito a poco nos vamos acercando al final de 'Boku no Hero Academia' en una temporada en la que Studio Bones está poniendo toda la carne en el asador. Y aunque ya sabíamos que esta temporada del anime iba a ser un poco más corta de lo habitual, resulta que va a durar todavía menos de lo que esperábamos originalmente.

Hasta siempre, Midoriya

En realidad tiene mucho sentido que la octava temporada de 'Boku no Hero Academia' sea corta, porque ya no quedaban demasiados capítulos del manga de Kohei Horikoshi por adaptar. Pero si esperábamos que la temporada llegase al menos a los doce o trece capítulos, resulta que va a ser incluso más cortita.

Y es que según la cuenta oficial de 'Boku no Hero Academia', a la octava temporada del anime apenas le quedan cinco episodios por delante. Lo han confirmado con un nuevo tráiler del "climax" de la temporada, que incluirá una de las batallas más frenéticas de toda la serie con el último gran combate.

Desde las redes sociales del anime aseguran que "la batalla de Deku llega a su final", y si echamos cuentas podemos esperar que el final se estrene el próximo 13 de diciembre y que la temporada acabe con un total de 11 episodios. A la gran batalla tampoco le queda mucho por delante, con lo que cinco episodios debería ser suficiente para dejarlo todo cerrado y ponerle el broche de oro a la serie, incluyendo el epílogo.

Así que nos toca despedirnos definitivamente de Deku y el resto de héroes después de nueve años de anime. Aunque tampoco nos despedimos del todo del mundo porque la segunda temporada del spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' está en marcha y será una de las primeras series que veamos en 2026.

