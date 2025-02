El brutal motivo por el que 'Shrek 2' fue censurada en Israel

La censura ha existido desde que el cine es cine. Literalmente: en 1896, 'Fatima's Coochie-Coochie Dance', un corto donde la bailarina de Coney Island Fatima Djemille (aparentemente, al menos, puesto que nadie ha averiguado su identidad exacta) bailaba durante unos segundos, se acabó proyectando con franjas arriba y abajo tapando sus aparentes partes pudendas. El problema es que llevaba ropa, pero estas barras dispararon la imaginación de aquellos tempranos espectadores de finales del siglo XIX. ¡Y es que este tipo de decisiones absurdas no suelen traer nada bueno!

El nazi anti-nazi

No hace falta una dictadura o un gobierno militar para que se decidan censurar o prohibir películas (por si no lo habíais notado últimamente). En España, sin ir más lejos, 'Saw VI' fue calificada X en 2009, en una de las decisiones más polémicas y extrañas de la historia del cine moderno. Pero no somos los únicos que han tomado decisiones repletas de controversia: un repaso a lo largo y ancho del planeta nos lleva a condenas de lo más ridículas. Por ejemplo, en Kazajistán se impidió ver 'Borat' en 2006 por motivos obvios... pero el año siguiente, el eslogan de turismo del país fue la frase más famosa del personaje, "Very nice!".

Israel, como todos los países no ha sido menos, claro, y también tiene algunas manchas (hablando exclusivamente respecto a la censura audiovisual) en su historial. Una de las más llamativas es de 1965, cuando el gobierno decidió que 'Goldfinger', la mítica película de James Bond, no podría mostrarse en cines porque alguien les reveló que Gert Fröbe, el villano de la cinta, tuvo un pasado nazi solo veinte años antes. Con las heridas aún abiertas, el país prohibió proyectar todas sus copias... hasta que Mario Blumenau, un superviviente de la II Guerra Mundial, apareció dos meses después y afirmó que Fröbe le escondió a él y a su madre en su sótano, les dio sellos para comprar comida y fue el único motivo por el que sobrevivieron al conflicto. Automáticamente, la película del agente 007 pudo volver a proyectarse.

Dicho sea de paso, el caso no es tan sencillo como parece, porque es cierto que Fröbe militó en el partido nazi entre 1929 (cuando tenía 16 años) y 1937. El actor venía de un lugar muy pobre de Alemania y le convencieron los cantos de sirena sobre prosperidad económica que promulgaba Adolf Hitler. Durante la guerra, eso sí, se desligó tanto que le acabaron reclutando para el ejército alemán como castigo por distribuir panfletos anti-nazis. Este ejemplo es menos divertido y más político que el que hemos venido a tratar, pero es tan increíble que merece la pena comentarlo, ¿no? Y ahora sí: hablemos de Shrek.

Dale a Rec, Shrek

Queríais leer una curiosidad sobre 'Shrek 2' y os habéis comido una historia sobre la post-guerra. Así es la vida. No os preocupéis, que la anécdota principal es mucho más liviana, partiendo del año en el que empezó, 2004, el momento en el que la secuela de 'Shrek' estaba destinada a hacerse con el número 1 de taquilla en todo el mundo... excepto Israel. Eso sí, por una vez el problema no fue de la película en sí, ¡sino del doblaje!

Y es que para su adaptación israelí decidieron hacerse un 'Sabrina, cosas de brujas' y localizar el guion de manera excesiva. El equivalente a los chistes de Bertín Osborne de 'Futurama', vaya. En uno de estos cambios, los traductores decidieron modificar una broma en la que un personaje hablaba sobre castrar a otro y, en su lugar, convertirla en "Hagámosle un David D'or". Y para entender el resto, vamos a hacer un pequeño paréntesis: ¿Quién demonios es David D'Or?

Si sois eurofans a niveles extremos seguro que ya le habéis reconocido, porque, precisamente, en 2004 estaba en la cúspide de su fama al representar a Israel en Eurovisión (años antes de la polémica por cometer un terrorífico genocidio en Gaza) con la canción 'Leha'amin', que perdió en su semifinal correspondiente. Aunque aquí no le conozcamos de nada, en su país de origen es conocido por tiene un alucinante torrente de voz, pudiendo cantar más de cuatro octavas. Si no sabes de música, por entendernos, una barbaridad. Por lo que sea, a D'Or no le hizo ninguna gracia escuchar que en 'Shrek 2' se burlaban de su voz aguda de una manera tan afilada. De hecho, afirmó "Esta película me quiere presentar, a perpetuidad, como un eunuco, un hombre sin testículos. Me ha convertido en el hazmerreír". ¿Sinceramente? No le faltaba razón.

En julio, el juez israelí ordenó la retirada de la película de los cines para que cambiaran el doblaje, y en la distribuidora lo hicieron rápidamente, asegurando que no querían ofenderle en absoluto. Desde entonces, en la copia que se proyectaba dijeron "cojamos una espada y castrémoslo", que es la misma que se puede ver actualmente en cualquier formato, perdiendo la frase anterior para siempre. Menos mal que en España nuestros localismos eran más de la escuela "Ahora vas y lo cascas"...

