"La situación es más severa de lo que imaginábamos". El episodio de esta semana de 'The Pitt' nos da una dura radiografía sobre la realidad en Estados Unidos

Cuando su primera temporada se estrenó el año pasado, el consenso con 'The Pitt' es que, además de fabulosa, era increíblemente realista con respecto a la realidad médica estadounidense. Eso no ha cambiado. Cada semana, la serie nos da un visceral acercamiento a un hospital de urgencias de Pittsburgh. De cómo realizar complejos procedimientos médicos bajo presión a las deficiencias de los seguros médicos.
La serie se ha superado a sí misma en ese sentido en el episodio de esta semana. La undécima hora del tenso turno de un 4 de julio pega otro vuelco con la aparición de agentes federales trayendo a una mujer detenida al hospital. No hay que ser un experto en socio-política norteamericana para saber lo que está pasando. La mujer, de origen latino, está temblorosa. De los dos agentes, fornidos y serios, uno tiene la cara tapada con una máscara.
El que sin duda será conocido desde ahora como "el episodio de ICE de The Pitt" es una dura radiografía de la realidad estadounidense desde el punto de vista del hospital protagonista, y uno que se siente tan inquietante como tristemente actual. En una entrevista con The Hollywood Reporter, Scott Gemmill recordaba que el episodio lo escribieron hace un año, y que un ejercicio de "pesimismo" les hizo pensar que podría seguir siendo relevante una temporada más tarde.
"No intentamos profetizar, simplemente extrapolamos lo que podría pasar", afirmaba el showrunner. En el episodio, la situación en el hospital se pone tan tensa que pacientes latinos empiezan a abandonar discretamente el edificio tras ver entrar a los agentes. En un momento dado, un enfermero es detenido por enfrentarse a uno de los agentes. Todo esto podría parecer una sobredramatización para favorecer la narrativa de la serie, pero el guion de Gemmill y compañía ha acabado estando muy cercano a lo que se vive hoy en el país, de hecho, el showrunner deja caer que podrían haberse quedado cortos. "Desafortunadamente, la situación es mucho más severa de lo que podríamos haber imaginado".
Este interés por seguir la actualidad en vez de ser mero entretenimiento escapista como son la gran mayoría de series médicas ha llevado a 'The Pitt' a tener varios momentos donde la ficción se siente dolorosamente cercana. El episodio más tenso de la temporada anterior nos llevaba a las desastrosas consecuencias humanas de un tiroteo masivo. Esta temporada acertaron también de pleno con la trama del ciberataque. En febrero, justo a tiempo para que apareciera en la serie, varias clínicas del estado de Mississippi fueron afectadas por un hackeo a todo el sistema médico.
