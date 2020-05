Doug Liman dirigirá la película que Tom Cruise y Elon Musk rodarán en el espacio

Si hace poco comentábamos el proyecto loco de Tom Cruise y Elon Musk, ya podemos confirmar que las dos patas del banco se completan con Doug Liman que se unirá al actor en la misión al espacio que planean con ayuda de la NASA y la compañía de transporte aeroespacial Space X, propiedad de Musk.

El día de pasadomañana

El director, que trabajó con Cruise on 'Al filo del mañana' (Edge of Tomorrow, 2014) y 'Barry Seal: el traficante' (American Made, 2017) dirigirá proyecto de alto secreto que Cruise está desarrollando con Space X, y que será el primer largometraje de ficción narrativo rodado, al menos en parte, en el espacio exterior según confirman las fuentes a The Hollywood Reporter aunque actualmente no hay ningún estudio o financiación.

El calendario para la producción no está claro, ya que Cruise primero tendría que completar el rodaje de la nueva película de 'Mission: Impossible' que tuvo que detenerse a mitad de producción debido a la pandemia de coronavirus. Una eventualidad que seguramente no pasaría en un rodaje en el espacio exterior.

Los detalles de la trama se mantienen en secreto, pero se sabe que Liman está escribiendo el guión y que producirá junto a Cruise, que ha estado cocinando la aventura en pantalla durante algún tiempo. Elon Musk y la NASA también están involucrados y justo en estos días lanzarán un cohete que será la primera misión humana en el espacio impulsada por la compañía SpaceX. Aunque el lanzamiento planeado para el día 27 de mayo ha sido abortado debido a las condiciones climáticas (Había un 40% de posibilidades de que esto ocurriera) Habrá un nuevo intento este sábado 30 de mayo.