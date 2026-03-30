Shakira se unirá a Henar Álvarez en la nueva gran apuesta de RTVE: luchar contra 'Supervivientes'

Había mucha especulación con cómo encajaría la anunciada llegada de Henar Álvarez a La 1, pero desde RTVE lo han confirmado al fin de cara a un estreno a la vuelta de la esquina. Será el martes 7 de abril cuando 'Al cielo con ella' estrene su tercera temporada, esta vez bajo el amparo de la primera cadena y tras una exitosa etapa en La 2.

En su presentación durante el telediario de La 1 desde el nuevo plató del programa, Álvarez afirmaba que desde el equipo "estamos contentísimas y con mucha ilusión preparando esta nueva etapa". La temporada quiere abrir por todo lo alto con una entrevista a Shakira. Se trata de la primera aparición de la cantante en la pública dos años después de que se lo prometiera a Broncano, y quien parece haber encontrado aquí una oportunidad más atractiva para promocionar su disco.

Su estreno supondrá además un enfrentamiento directo con la gala de los martes de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' que conduce Ion Aramendi, y en Antena 3 con la serie turca 'En tierra lejana'.

Con respecto a la parrilla de RTVE, la cadena aprovecha el hueco que ha dejado Chenoa después de que 'The Floor' acabase la semana pasada dándole a su ganadora 100.000 euros. Viene a ocupar también el espacio que tenía Marc Giró antes de que se marchara a LaSexta, y se queda como la segunda opción de talk show que tiene la pública después de que le haya fallado Dani Rovira. Desde La 2 han cubierto el traslado a la primera cadena con 'Zero dramas', el formato de debates que conduce Loles León en prime time.

Eso sin olvidar que se trata del único programa tipo late night presentado por una mujer en la televisión patria. Desde su llegada en 2024, 'Al cielo con ella' ha conquistado al público por su humor y el carisma de su presentadora. Desde la cadena es una apuesta más o menos segura que, eso sí, veremos si no se atraganta por enfrentarse a un coloso como 'Supervivientes'. En su segunda temporada ha recibido a invitados como Belén Rueda, Silvia Abril, Manolo García, José Mota, Juan Diego Botto o Leticia Dolera, y desde RTVE le han dedicado un canal temático de 24 horas en la plataforma de RTVE Play.

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