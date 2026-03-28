El ganador de 'El Desafío' revela el reto más difícil que ha tenido que superar. "Eran dos pruebas en una"

La pasada noche de viernes Daniel Illescas se hacía con la victoria en 'El Desafío'. Se llevaba así 30.000 euros, un coche, y el calor del público de Antena 3. Lo ha hecho después de doce semanas en una de las ediciones más competitivas del programa, en la que Illescas se ha mantenido entre los grandes favoritos desde el principio. En la final, el influencer realizaba una elaborada coreografía en una escalera colgante, combinando el baile con las acrobacias.

En entrevistas tras su victoria, Illescas recordaba no obstante que la gala final no ha sido la prueba más difícil que ha tenido que realizar. Ese honor se lo da al desafío que tuvo que superar hace dos semanas durante la gala 10 del programa, en la que resolvía un cubo de rubik en el tiempo que podía aguantar la respiración debajo del agua. "Eso eran dos pruebas en una, que eran la noche y el día. Enfrentarme a dos entrenamientos completamente distintos y practicarlos en un tiempo express ha sido el desafío más complicado", decía en una entrevista a El Confidencial.

En última instancia Illescas salía victorioso. Lo hacía en unos tensos dos minutos y tres segundos en los que se le veía flaquear en los últimos momentos y se temía que no lo consiguiese. Se llevaba la victoria después de un raro empate en el jurado que tuvo que ser resuelto tras una segunda valoración, y ante un Willy Bárcenas que se quedaba muy cerca de la victoria con su desafío de equilibrismo con un cable de acero en llamas.

Aquella noche el programa conseguía un 13.2% de cuota de pantalla y 1.136.000 espectadores. 'El Desafío' ha sido líder en su noche del viernes durante su recorrido (teniendo una cuota media de 12.7% en marzo). Es posible que parte de esta audiencia sea gracias a personalidades como la de Illescas en el programa. El influencer también admitía lo a gusto que se sentía en televisión después de haber roto el hielo con 'MasterChef Celebrity' y afirma que la televisión y la creación de contenido pueden ir de la mano.

La final de anoche acumulaba en Antena 3 un 15.4% de cuota con 1.244.000 espectadores, liderando de nuevo la noche si bien siendo su gala final menos vista desde los inicios del programa, y un pequeño descenso con respecto al arranque de edición que se hacía con 17% de share y 1.578.000 espectadores. El formato sigue siendo, no obstante, un valor seguro para la cadena, y aunque no está confirmado sería raro que no volviéramos a verlo el próximo enero.

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