"Me ha tenido pegada a la pantalla". La obra teatral que ha conquistado en televisión y que puedes ver totalmente gratis

Este sábado La 2 hacía un cambio a su programación. Con motivo de la celebración del Día del Teatro, sacaban de su parrilla 'Versión Española' para hacer un estreno muy especial. '1936', la obra histórica dirigida por Andrés Lima y con libreto de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga subía a los escenarios por primera vez en 2024, convirtiéndose en una de las funciones más importantes en nuestro país, con gran trayectoria en la temporada de premios y numerosas funciones completas.

Su estreno en La 2 supone también un estreno televisivo, y una oportunidad para aquellos que no pudieron verla en escenarios o que la descubren por primera vez. Como recogían desde El Televisero, la reacción en redes ha sido inmejorable. El hastag #La2esTeatro se ha llenado de alabanzas a la obra y la decisión de La 2 por estrenarla. "Me ha tenido pegada a la pantalla", decía una usuaria en X. "A parte de ser una auténtica lección obligatoria de historia es una OBRA MAESTRA", mencionaba otro.

'1936' es la tercera parte en una particular trilogía de Lima y compañía. Tres historias de "shocks" sociales en diferentes culturas, siendo la primera sobre el golpe de estado en Chile en 1973 y la segunda sobre los gobiernos de Thatcher y Reagan. Esta tercera es un recuento crudo de la guerra civil española, con una puesta en escena minimalista y reparto coral. Unos tres años condensados en más de tres horas, que dan para una historias densa y poliédrica que, según sus creativos, quiere alejarse de "la dicotomía de los vencedores y los vencidos, de los amigos y enemigos".

Como es habitual dentro del contenido de RTVE, la emisión del sábado no es la única oportunidad que los espectadores tenían para verla. La emisión está ya disponible en RTVE Play, la plataforma de vídeo bajo demanda de la televisión pública, donde puede verse al completo de forma gratuita y sin necesidad de registrarse.

La buena recepción puede a darle a La 2 una pista de cómo se recibirá su nuevo canal, que se espera para junio. Si bien aún no tiene nombre, se ha confirmado como una colaboración con el canal ARTE europeo, y un canal centrado en contenido cultural que entre sus pilares tendrá precisamente grabaciones de obras de teatro.

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