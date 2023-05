Wes Anderson en busca del Wes Anderson definitivo: 'Asteroid City' es un cuento familiar en cuarentena sobrecargado de detalles (Festival de Cannes 2023)

Dos años después de competir en Cannes con 'La crónica francesa' ('The French Dispatch'), Wes Anderson vuelve a aspirar a la Palma de Oro con su nueva comedia plagada de estrellas, 'Asteroid City', uno de los estrenos más esperados del año. Porque los autores son las estrellas de cualquier festival pero a la hora de la verdad (casi) todas las miradas se desvían hacia los rostros más famosos. Y aquí hay unos cuantos...

Scarlett Johansson, Tom Hanks, Edward Norton, Bryan Cranston, Steve Carell, Tilda Swinton, Margot Robbie, Jason Schwartzman, Adrien Brody, Jeffrey Wright, Hope Davis, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Liev Schreiber... y muchos más están en 'Asteroid City'. Estos elencos increíbles se han convertido en una constante del cine de Anderson y es su mejor baza para atraer al público, convirtiendo sus películas en citas imprescindibles. Es uno de los pocos cineastas con un estilo conocido mundialmente. Un estilo que, película a película, ha ido perdiendo frescura.

'Asteroid City' continúa con su tradición de historias sobre familias disfuncionales, personajes excéntricos y obsesivos con los detalles, dentro de otra película coral con tono de dibujos animados. De hecho, incluye una versión live action del Correcaminos (o Geococcyx californianus) que se pone a bailar. Es como pasar un par de horas en un parque de atracciones que recrea el universo de Wes Anderson e incluye todos los elementos que uno espera encontrar, con tal nivel de precisión que se pasa de rosca.

Cuando se pasa tanto tiempo leyendo las normas que da pereza jugar

Empezando por la aclaración concreta y exhaustiva del marco de cada historia, con la correspondiente descripción de los personajes y sus circunstancias. Recursos y bromas que tienen gracia en dosis justas, hasta que abusa; y aquí abusa. Parece un intento por encapsular la fórmula concentrada y definitiva que hace tan especial sus películas. Puede ser fruto de su evolución personal, de sus inquietudes como cineasta, una reacción ante imitadores y sucedáneos o un mecanismo de defensa frente a estos tiempos tan convulsos, donde con frecuencia se nos dice que se acaba todo.

Especialmente tras la pandemia, y en 'Asteroid City' tenemos a los personajes de Anderson sufriendo una inesperada cuarentena que les obliga a convivir en ese extraño escenario, colorido y melancólico, en medio del desierto (se rodó en Chinchón, Madrid). En todo caso, se desprende una necesidad de subrayar su identidad. Y el mayor problema, o al menos el mío que además soy muy fan de su trabajo, es que hay excesivo diálogo. O como dice el meme: mucho texto.

Hay tanto diálogo, tanta aclaración, que no queda mucho espacio para que respire la película, atascada e irregular. Parece que Wes Anderson disfruta más presentando sus juguetes, el escenario que ha montado y toda la aventura que va a tener lugar, que jugando. Como cuando la lectura obsesiva de las normas y el procedimiento termina por matar la diversión. De hecho, creo que los momentos más inspirados de la película son las escenas mudas relacionadas con el extraterrestre y el asteroide.

'Asteroid City': un Wes Anderson más Wes Anderson que nunca

Hay una escena bastante representativa de cómo es la película. Sin spoilers. La maestra (Maya Hawke) intenta dar una clase de astronomía a sus alumnos pero, cada vez que intenta hablar de un planeta, los chavales la interrumpen con preguntas relacionadas con los hechos que están transcurriendo a su alrededor; es decir, sobre lo realmente relevante que afecta a su existencia. 'Asteroid City' es un poco así, quieres saber qué pasa con los conflictos presentados pero Anderson sigue con su charla monótona. Y el componente de ciencia ficción es un simple Macguffin.

Llegados a este punto, no quiero que se malinterprete lo que pienso de la película o que os penséis que la considero un fracaso del director. No lo es, no es ningún desastre. Es otra película de Wes Anderson, y tanto los fans del director como de las estrellas que ha reunido en esta ocasión pueden pasar un rato muy entretenido con 'Asteroid City' (sin un desmadre de expectativas). Solo por ver a estos actores juntos creo que ya merece la pena. Hay momentos muy divertidos, el diseño de producción es increíble y si te apetece una comedia, diferente a lo habitual en cartelera o en streaming, aquí la tienes.

'Asteroid City' es un cuento encantador, bonito y agradable de personajes desorientados. Vuelve a reivindicar el papel del arte en nuestras vidas, el valor de la creación y la ficción para sobrellevar la realidad, invita una vez más a reconsiderar nuestros vínculos más personales y explora las motivaciones que nos salvan en momentos delicados. No es una de las películas más inspiradas de Wes Anderson, se pierde en su propio laberinto, pero no ganamos nada siendo muy exigentes con ella. Quizá el único gran error fue ponerla a competir en Cannes.

