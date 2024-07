"Son 15 horas al día". Matt Damon desvela el consejo de su mujer tras caer en depresión haciendo una película y cómo Christopher Nolan fue clave para su regreso

Recientemente hemos podido ver a Matt Damon interpretando al oficial Leslie Groves Jr. en 'Oppenheimer' o al ejecutivo Sonny Vaccaro en 'Air'. Sin embargo, el actor reconoció que estuvo deprimido por actuar en una película que no le parecía buena, y que consiguió salir de ahí gracias a los ánimos de su mujer.

"Me enorgullezco de ser actor"

Como cualquier actor en algún momento de su carrera, a Damon no siempre le tiene que gustar todo lo que hace. La estrella de la saga Bourne, 'El indomable Will Hunting' (por la que ganó el Óscar junto a su amigo Ben Affleck) o 'El talento de Mr. Ripley' cayó en una depresión haciendo una película que no le motivaba nada y cuyo nombre no quiso desvelar.

Así lo cuenta en una entrevista, donde también remarcó el gran consejo que le dio su esposa, Luciana Barroso, que consiguió darle fuerzas y sacarle de ese lugar tan oscuro al que había ido su mente:

"Sin nombrar ninguna película en particular, creo que a veces te das cuenta de que estás en una película que no es lo que tú esperabas, y aun así la haces. Estás a mitad de producción, todavía te quedan meses por delante, te has traído a tu familia hasta aquí y les has causado molestias. Recuerdo a mi mujer tirando de mí porque yo había caído en una depresión y pensaba: 'Pero, ¿qué he hecho?'."

"Y ella me dijo: 'Ya estamos aquí'. Es en gran parte gracias a ella que me enorgullezco de ser actor profesional. Y serlo implica ir y hacer 15 horas al día, darlo todo incluso cuando sabes que es un esfuerzo perdido. Si puedes hacerlo con la mejor actitud posible, eres un profesional y ella me ayudó a darme cuenta de eso."

De hecho, Matt Damon reconoce que iba a tomarse un descanso de la actuación y que lo había llegado a hablar con su mujer, hasta que le llamó Christopher Nolan para hacer 'Oppenheimer':

"Negocié con mi esposa la posibilidad de tomarme un descanso. De hecho, llegamos a un acuerdo haciendo terapia de pareja de que la única condición para no tomarme ese descanso era si Chris Nolan me llamaba. Eso sin saber si estaba o no trabajando en algo, porque él nunca avisa. Tan solo llama de repente y así fue."

Barroso y Damon llevan casados desde 2005 y tienen dos hijas adolescentes, que han acompañado al actor durante la gira promocional de 'Oppenheimer', uno de los mayores éxitos de taquilla del año pasado y gran triunfadora de los Oscars.

