La mejor serie de 'Star Wars' que nunca veremos. Se inspiraba en 'El padrino' y 'Blade Runner', y estaba "al nivel de Avatar", pero fue cancelada

Antes de que Disney comprara Lucasfilm y comenzara a desarrollar sus propios proyectos del universo Star Wars, George Lucas estuvo desarrollando en 2005 una serie de acción en vivo titulada 'Star Wars: Underworld'. Su ambicioso plan era que tuviera la friolera de ¡400 episodios!

La serie llegó incluso a tener hasta 100 guiones completos y hasta entró en fase de producción. Sin embargo, el proyecto se suspendió por cuestiones de presupuesto en 2010.

Blade Runner frente a Star Wars

La acción de 'Star Wars: Underworld' se situaba entre las precuelas y la trilogía original, es decir, el periodo de tiempo en el que el Imperio fue haciéndose con el poder. En otras palabras, entre el final de 'La Venganza de los Sith' (2005) y el inicio de 'Una nueva esperanza' (1977). La duración aproximada de cada capítulo iba a ser de 42 minutos y, aunque nunca se produjeron, se hicieron pruebas que por suerte acabaron filtradas en Internet. En este vídeo de YouTube podemos ver parte de lo que planeaban.

El plan es que fuera una serie de gangsters que se asemejaba a 'El padrino' (1972) y el western 'Deadwood' (2004-2006) pero en el espacio, con una estética de ciencia ficción a lo 'Blade Runner' (1982). También se describió como 'El imperio contraataca' (1980) con esteroides. El mítico productor de Lucasfilm, Rick McCallum, habló del proyecto en GeekTyrant comentando lo siguiente:

"Nuestro mayor problema es que estas historias son adultas. Quiero decir... como Deadwood en el espacio. Es muy diferente a todo lo que se haya asociado con George antes, en relación a Star Wars. No es para niños. Quiero decir, esperamos que la vean, pero no está dirigida a niños de 8 y 9 años. La situación que tenemos es que cada episodio, o cada dos si juntas un par de episodios de una hora de duración, es más grande que cualquier película que hayamos hecho. Está en el nivel de Avatar pero sin ese presupuesto, claro."

McCalum también comentó a Collider que 'Star Wars: Underworld' describiría los bajos fondos de Coruscant de forma similar al cine negro:

"Básicamente, es como El Padrino. Es el Imperio construyendo lentamente su base de poder alrededor de la galaxia, lo que sucede en Coruscant, que es la capital principal. Y es un grupo de jefes clandestinos que viven allí y controlan las drogas, la prostitución. Obviamente, no podíamos usar cierto lenguaje, pero debían ser actuaciones serias, relaciones muy complicadas. Cuestiones increíbles de poder y corrupción, avaricia, vanidad, orgullo, ego manifestándose en niveles que solo igualan el mundo en el que vivimos ahora, pero, como dije, en esteroides."

Desafío visual y matar a Vader

Antes de 'The Mandalorian', resulta curioso como se analizaban los desafíos a los que se enfrentan para lograr los efectos visuales con un presupuesto de televisión, y cómo ese es fue el mayor problema de la serie que planeaban.

"Hicimos el Episodio III, que es una de las películas más grandes de Star Wars en relación a la construcción de escenarios, los efectos visuales y un montón de cosas más, por 100 millones de dólares. Algo que parecía posible hace cinco años porque si hubiera sido realizado por cualquier estudio o en cualquier lugar de los Estados Unidos, habría duplicado fácilmente ese precio. Así que imagina un episodio de una hora con más animación digital, más efectos visuales y más complicaciones en términos de diseño de escenografía y vestuario, que una película de dos horas que nos llevó tres años hacer. Y además tener que hacerlo cada semana con 5 millones."

Rodaje de The Mandalorian en el set del Stagecraft

Continúa explicando que lo más costoso de la serie eran los personajes CGI que Lucas había ideado y la creación de escenarios virtuales, un problema que en 'The Mandalorian' se soluciona con una revolucionaria tecnología, el Stagecraft. Un recurso para facilitar la producción que ya estaban buscando hace 8 años.

"George creó muchos personajes digitales extraordinarios que están en pantalla durante 30-40 minutos. La mayoría de las personas que aman las películas y entienden el proceso se dan cuenta de que si haces un personaje como Gollum o Jar Jar, o cualquier personaje digital importante, eso cuesta el doble que tener a Tom Cruise en una película. Tienes 150 personas trabajando durante dos años en un rendimiento de 40 minutos, y todos ganan mucho dinero; sería un personaje de 20-30 millones. Ése es nuestro problema."

"En las pinturas digitales mate en 3D, ¿cómo reducimos el tiempo de 2-3 semanas a 2-3 días? ¿Cómo obtenemos un software de conjunto virtual? Porque no podemos construir ninguna de estas cosas. Quiero decir, podríamos hacerlo si lo hiciéramos en un formato tradicional donde tenemos un conjunto con todos los personajes, pero George no funciona de esa manera. Tenemos entre 40 y 50 unidades por hora, cada minuto y medio o dos minutos hay otra serie. No podemos construir eso y hacerlo cada semana, eso es prácticamente imposible, por lo que tenemos que crear un software de conjunto virtual y un entorno que nos permita poder hacerlo en la pantalla azul y verde, y poder activar los fondos alrededor muy, muy rápido. Estamos llegando allí, pero aún no es perfecto y sigue siendo demasiado caro."

Por las imágenes que se pueden ver, el estilo de la serie estaba muy influenciado por 'Blade Runner'. También se filtró en Internet un rumor que dio mucho que hablar entre los fans y que afirmaba que la serie podría haber tenido viajes en el tiempo e incluso una misión para matar a Darth Vader antes de que exista, lo cual suena un poco a 'El ministerio del tiempo'.

Por su lado, la que ha sido jefa de Lucasfilm hasta hace un par de días, Kathleen Kennedy, también habló sobre el proyecto. La productora afirmó que todo ese desarrollo se quería recuperar, sin embargo, como no estaba sobre la mesa resucitar la serie ideada por George Lucas, existía la opción de reciclar ideas y conceptos para otras series, como parece que finalmente ha ocurrido en la aclamada 'Andor'.

"Curiosamente, ésa es un área en la que hemos invertido mucho tiempo, todo ese material que desarrolló es algo que nos gustaría explorar. Y luego estaba el juego 1313, donde había cosas increíbles. Nuestra actitud es que no queremos tirar nada de esto. Es oro. Y es algo que pasamos mucho tiempo mirando y discutiendo. Es muy posible que desarrollemos esas cosas aún más. Definitivamente queremos hacerlo."

Precisamente, 'Andor' ha recibido muchos elogios pero el coste era muy elevado, como desveló su creador, Tony Gilroy. Después de la salida de Kennedy, hay muchas dudas sobre el futuro de Star Wars aunque hay algunas cosas claras, como cuál es el próximo estreno: 'The Mandalorian y Grogu'. Ojalá algún día se lancen a recuperar este fascinante proyecto de 'Star Wars: Underworld', desde luego a la franquicia de Lucasfilm le vendría bien algo realmente distinto.

