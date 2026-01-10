La razón por la que Disney y Lucasfilm cambiaron el canon oficial de 'Star Wars' con las nuevas películas de la saga

Una de las decisiones más polémicas tomadas por Disney después de adquirir la saga Star Wars fue el hecho de eliminar del canon oficial todo el rico universo expandido que tenía la obra creada por George Lucas. Mantenerlo suponía tener en cuenta multitud de acontecimientos que limitaban lo que se podía contar en las nuevas películas, por lo que en 2014 se anunció que iban a cortar por lo sano y cargárselo. Hay varias razones detrás de esta decisión pero hay una que sobresale por encima de todas: la vuelta de Chewbacca.

Tiraron una luna a Chewbacca

Puede que el nombre no te suene pero Leland Chee es un importante empleado de Lucasfilm que tiene la titánica tarea de cuidar la continuidad de la franquicia de 'Star Wars'. Lleva muchos años centrado en la realización de lo que se conoce como "El Holocron", una base de datos de uso interno que ayuda a la compañía para vigilar que todos los elementos encajen.

En Lucasfilm no quisieron ser esclavos de todo lo que se había hecho con la franquicia fuera de las películas y tomaron una decisión drástica: sólo seguían dentro del canon las películas y la serie 'Clone Wars'. Ni novelas ni cómics ni nada más (hasta ese momento, claro, en 2014, antes de que se hicieran más series para Disney+). Al comentar este cambio, Chee declaró que el motivo principal para hacer esto fue el hecho de que Chewbacca había muerto en el universo expandido.

"Para mí todo se redujo a que habíamos matado a Chewbacca en Leyendas: una luna enorme había caído sobre él. Parte de esa decisión se debió a que él no puede hablar y solamente hablaba con gruñidos, así que era un personaje difícil de escribir en las novelas. Los responsables de publicación habían decidido que teníamos que matar a alguien y el elegido fue Chewbacca."

La muerte de Chewbacca se contó en 1999 dentro de la novela 'Vector Prime', el primer título de la serie de libros 'La Nueva Orden Jedi', y posteriormente se pudo ver en el cómic 'Star Wars: Chewbacca', publicado en el año 2000. El personaje creado por Lucas se sacrificaba para salvar a Anakin Solo (hijo de Han y Leia), que decide marcharse cuando ve que es demasiado tarde para salvar al gran aliado de su padre.

Una decisión que causó una fuerte polémica entre los fans de Star Wars en su momento y, de hecho, el escritor del libro recibió amenazas de muerte (a pesar de que él no era responsable de ese giro). En todo caso, cuando se puso en marcha la nueva trilogía de películas, sus responsables no estaban dispuestos a prescindir de Chewbacca.

Leland Chee respaldó la decisión tomada ya que le resultaba imposible de imaginar un Episodio VII sin contar de nuevo con el mejor amigo de Han Solo. Llegados a ese punto quedaba la duda de qué hacer con lo demás que se contaba en el Universo Expandido y él mismo justifica la decisión que tomaron al respecto: después de ignorar algo tan importante ya no tenía sentido preocuparse por respetar todo lo demás.

"Si tienes la oportunidad de traer de vuelta a Chewbacca para una película en imagen real, no vas a privar a los fans de ello. De ninguna manera haría un Episodio VII en el que no estuviera Chewbacca y tener que explicar que una luna había caído sobre su cabeza. Y si íbamos a pasar por alto una decisión tan importante como ésa, todo lo demás resultaba menor en comparación."

Tiene sentido y es lo más sencillo. Si prescindes de un detalle tan importante como la muerte de Chewbacca, mejor empezar de cero en lugar de coger solamente lo que te interese en cada momento. Es verdad que se han hecho guiños a ese universo expandido, y se seguirán haciendo porque hay historias muy queridas por los fans, pero yo también creo que tomaron la decisión adecuada. Ahora, con esto no quiero decir que acertaran con todos los cambios que hicieron en 'El despertar de la fuerza', 'Los últimos jedi' y 'El ascenso de Skywalker'; eso es otro tema.

