13 historias del Universo Expandido de 'Star Wars' que queremos ver en la nueva trilogía

Donde dije digo, digo Diego, en eso deben de estar pensando en Disney y Lucasfilm sobre el Universo Expandido de Star Wars. Al principio, no querían contar con él para tener libertad creativa y lo relegaron al limbo, apartado de la nueva continuidad. Pero está visto que, a pesar de ser un sindiós, tenían buenas ideas que no han podido resistirse a utilizar.

Así, hemos visto como el Universo Expandido se filtraba lentamente en el nuevo Canon D. A veces, de forma sutil, como cuando aparecen viejos planetas conocidos, como Malachor o Nar Shaddaa; otras, por aclamación popular, como el Gran Almirante Thrawn o el dúo Tag y Bink; unas pocas nadie las pidió y ahí están, como Malla, la esposa de Chewbacca.

Lo importante es que Rian Johnson tiene luz verde ahora para crear una nueva trilogía de Star Wars, alejada del clan Skywalker (menos mal), y no nos hemos podido resistir a hurgar en el Universo Expandido en busca de material que le inspire, porque vista la tendencia, es algo a lo que no harán ascos.

Los requisitos para entrar en la lista: que sea una historia interesante, claro, y que tenga la longitud adecuada para ser adaptada a trilogía. De este modo, esquivamos esa historia tan chula de ocho páginas y ahorramos a los fans de Star Wars un 'El Hobbit', y evitamos también una trilogía de Obi-Wan Kenobi (por mucho que nos guste Ewan McGregor) donde se pudra lentamente en Tatooine.

Imperio Carmesí

Como suele pasar con Star Wars, una aparición fugaz es capaz de inspirar miles de historias. ¿Recordáis aquellos guardias de color rojo junto a Palpatine, que aparecen en 'Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi'? Son la Guardia Real del Emperador, su ojito derecho y los más fieles del Imperio.

Pues bien, cuando Dark Horse se encargó de mantener viva la llama de Star Wars en los cómics, dio luz verde a una miniserie llamada 'Imperio Carmesí', escrita por Mike Richardson y Randy Stradley y dibujada por Paul Gulacy.

Situada después del Episodio VI y de cierta debacle con los clones del Emperador Palpatine, narra cómo dos miembros de esta Guardia Real abordan el derrumbe del Imperio. Carnor Jax conspira para hacerse con el poder y Kir Kanos, traicionado y amenazado, decide vengarse aunque para ello tenga que unirse a los rebeldes.

Tuvo una segunda y tercera parte en las que el dibujo de Gulacy ya no brilló tanto, pero en general es una saga muy a tener en cuenta y, ¿casualidad?, ya dividida en tres partes para dejarle a Rian Johnson el trabajo como masticadito por un Sarlacc.

Las novelas de X-Wing

Una de las principales inspiraciones de George Lucas en el rodaje de las archiconocidas batallas espaciales fueron las viejas películas de aviadores, ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Son tan icónicas como los sables láser o la mochila Yoda.

¿No sería estimulante una trilogía llenita de esas batallas? Las novelas de 'X-Wing' están protagonizadas por un escuadrón de pilotos comandados por Wedge Antilles, uno de esos personajes menores de las películas que adquirieron fama gracias al Universo Expandido.

Rian Johnson puede tener aquí un filón porque, en ocasiones, a la saga le ha pesado tener que presentar una batalla espacial sí o sí en cada entrega. Y por supuesto que esto va contra la escena de Anakin cogiendo una nave en el Episodio I, por muy simpática que me pueda parecer.

Star Wars: El poder de la Fuerza

La voz de James Earl Jones es un tesoro para la humanidad y está claro que, una vez pase a dedicarse a la jardinería, el personaje de Darth Vader, al que ha doblado tantos años, quedará muerto y enterrado de manera definitiva (creo).

¿Qué mejor manera de aprovechar, no sólo su timbre, sino también su calidad interpretativa, que dándole un papel tan importante? Saltándose la conocida Regla de Dos, según la cual un Sith sólo puede tener un aprendiz, Darth Vader tuvo un aprendiz secreto a pesar de estar él mismo bajo el manto de Palpatine.

Estos videojuegos cuentan la historia de Galen Marek, alias Starkiller, quien de forma totalmente inesperada acaba instigando la rebelión que terminará por destruir el Imperio Galáctico. Imagina un viaje como el de Anakin pero empezando en el Lado Oscuro y entenderás por qué parece tan apasionante esta posibilidad.

Sombras del Imperio

Este proyecto transmedia intentó petarlo fuerte allá por 1996 atacando las mentes juveniles por tres frentes: el cómic, los videojuegos y las novelas. El resultado final fue notable y legaron a Dash Rendar al rico panteón de personajes del Universo Expandido queridos por los aficionados.

En esta aventura, Rendar es un Han Solo de Hacendado (contrabandista coreliano con nave chula: le llegan a bautizar como Cam Polo y no me hubiera extrañado) envuelto en los tejemanejes galácticos entre ‘Star Wars - Episodio V: El Imperio contraataca’ y el Episodio VI.

Hace de todo: participa en la Batalla de Hoth, intenta rescatar a Han Solo de las garras de Bobba Fett, tiene que salvar a Luke e incluso encararse con el Príncipe Xizor. Es el Forrest Gump de Star Wars, vaya, aunque el personaje no es muy querido en el seno de Lucasfilm…

Darth Plagueis

Podemos imaginar una trilogía protagonizada no por alguien bueno o moralmente cuestionable, sino por alguien malo de verdad, y Darth Plagueis es el hombre indicado. Al menos, hasta que sepamos de verdad si el Líder Supremo Snoke, visto en 'Star Wars: El despertar de la fuerza', es en realidad Darth Plagueis o un personaje nuevo: si es lo primero, nos podemos ir olvidando de esta propuesta.

Se trataría de una trilogía interesante porque Darth Plagueis es alguien malvado, como buen jefazo Sith, y su búsqueda de la inmortalidad desde que es un aprendiz de Darth Tenebrous hasta que es asesinado por Palpatine abarca muchos años. Rian Johnson tiene material para hacer una trilogía que nada tiene que ver con lo que hemos visto en cine.

Relatos Jedi

Abramos de una vez este melón: las historias de Star Wars no tienen por qué rondar, décadas arriba o abajo, la trilogía original. Ya se ha hecho en el resto de medios en los que Star Wars ha tenido presencia, ¿por qué no diversificar también el cine?

Ulic Qel-Droma fue un jedi cuatro mil años antes de que un granjero pusiera contra las cuerdas al Imperio Galáctico, pero su camino se torció hacia el Lado Oscuro, sólo para volver al bando de los buenos antes de morir.

Es un personaje importante también como ejemplo, al ser víctima del movimiento más devastador que un jedi puede hacerle a alguien sensible: Cortar la Fuerza, por el cual se bloquea temporal o permanentemente la conexión a los midiclorianos o la energía de todos los seres vivos o lo que sea ahora la Fuerza.

Darth Bane

Esta vez no se trata sólo de un libro, sino de toda una trilogía de libros que cuentan la historia del Sith más importante de la historia: Darth Bane, creador de la famosa Regla de Dos que comentamos antes.

La Regla de Dos establece que hay una autoridad con el poder y un aprendiz que ansía ese poder, por lo que se trataría de una historia complicada y apasionante: la propia filosofía que crea Darth Bane le obliga también a aceptar que, tarde o temprano, su pupilo terminará por asesinarle.

Caballeros de la Antigua República

Antes de 'Mass Effect', ese hijo bastardo de Star Wars y Star Trek, los chicos de Bioware (y Obsidian) contribuyeron al Universo Expandido con dos videojuegos ambientados cuatro mil años antes de la trilogía original.

Por desgracia, su sistema de moralidad, por el cual podías convertirte en un Jedi o en Sith, no es compatible con la experiencia lineal de ver una película, y hasta ahora las adaptaciones a videojuegos no son lo que se dice crema, así que esta recomendación viene con entusiasmo pero algún pero.

Eso no quiere decir que no me entusiasme pensar en una nueva trilogía que traiga la guerra a las estrellas y haga honor a la saga, con las Guerras Mandalorianas y la Guerra Civil Jedi como telones de fondo.

Star Wars: Republic y El Consejo Jedi: Actos de Guerra

Esto cuenta como dos entradas en la lista pero atención a la idea: la primera fue una serie de Dark Horse de más de ochenta números que se desarrolló de forma paralela a los Episodios I, II y III, mientras que la segunda fue una miniserie de la misma editorial.

Lo importante es que ambas están protagonizadas por miembros del Consejo Jedi, como Mace Windu o Ki-Adi-Mundi. Sí, ese consejo que manejó de forma nefasta el auge y caída de Anakin Skywalker y sembró su propia destrucción por su indolencia.

¿Y cuál es la idea? Imagina una saga de precuelas, cada una contando la historia de un miembro del consejo. Cada película deja entrever el peligro que se verá en el Episodio I… y sería algo así como 'Los Vengadores', pero con unos jedi destinados a fracasar cuando el Imperio empiece a formarse.

La Nueva Orden Jedi y el cómic Star Wars: Invasion

Vuelvo a hacer entrada doble en la lista para poner, una última vez, las Wars en Star Wars. Creías que el Emperador Palpatine era más malo y dañino que las patatas fritas con ketchup dentro; creías que los Sith, en general, son mala gente. Espera a ver a los Yuuzhan Vong.

Estos alienígenas venidos del confín del universo conocido dependen de tecnología orgánica y, atención, son inmunes a la Fuerza. Un grito de socorro creativo desesperado, sí, pero también una amenaza palpable como nunca antes se había visto.

Las novelas de la Nueva Orden Jedi siguen, entre a otros muchos personajes, a los hijos de Han Solo y Leia, pero no es necesario siquiera que una trilogía con esta guerra se ambiente en el mismo período temporal. Podría desarrollarse mucho antes o después de los Episodios VII, VIII y IX.

Mientras, los cómics, guionizados por Tom Taylor (artífice de los cómics de 'Injustice', una de las mejores y más consistentes lecturas de DC durante años), siguen a la familia Galfridian, la realeza del planeta Asturias Astorga Artorias, en los primeros compases de la guerra y podrían servir como protagonistas de las películas.

Lazos de sangre

Admitamos que Star Wars, siendo en la actualidad una de las marcas más famosas del mundo, no puede avanzar a tontas y a locas. Las decisiones que se tomen con el futuro de la franquicia van a ser siempre tomadas en comité, se evaluará el riesgo y el beneficio económico potencial y, bueno, no podemos esperar toneladas de inventiva.

Por eso es factible terminar esta lista con esta aventura protagonizada por Jango y Boba Fett, los cazarrecompensas más sobrevalorados de la franquicia. Recordemos que antes de perder la cabeza, Jango sirvió como banco de células para el ejército de clones y poco más, y que Boba fue advertido de no desintregrar a nadie y acabó siendo kebap de Sarlacc.

Pero en esta aventura se profundiza en ambos y puede ser un interesante punto de partida para hablar de los mercenarios y el submundo de Star Wars. Además, es lo suficientemente conservadora (nada de ir hacia delante: el marco temporal se sitúa en los viejos Episodios de Lucas) como para gustar a un comité, ávidos de venderte los moñecos de Fett otra vez.

¿Y vosotros? ¿Qué historias del difunto Universo Expandido querríais ver en pantalla? No olvidéis dejarnos vuestras sugerencias en los comentarios: lo de ir a ver 'Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi' es opcional, claro.