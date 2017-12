Lucasfilm rodará el spin-off de Obi-Wan Kenobi a principios de 2019

Por fin hay novedades sobre la película de Obi-Wan Kenobi. Recordemos que el pasado verano, tras años de rumores y peticiones de los fans, Disney y Lucasfilm anunciaron la producción de un spin-off sobre el popular personaje encarnado por Alec Guinness en la trilogía clásica y por Ewan McGregor en las precuelas.

Desde aquella noticia no habíamos oído nada más sobre el proyecto, ni siquiera si McGregor está implicado, pero ante la proximidad del estreno de 'Star Wars: Los últimos jedi' parece que el nuevo spin-off de la saga comienza a ponerse en marcha. La web Omega Underground ha descubierto que en enero de 2019 está previsto que empiece un rodaje que encaja totalmente con el film de Obi-Wan.

Los pocos detalles disponibles apuntan que el rodaje tendrá lugar en Reino Unido, en los Pinewood Studios, donde se han rodado las últimas entregas de 'Star Wars', produce Kathleen Kennedy (jefa de Lucasfilm) y dirige Stephen Daldry, el cineasta señalado en agosto como principal candidato para ocuparse del proyecto. Además, por esa fecha ya habrá concluido el rodaje del Episodio IX y no hay más proyectos de la saga en marcha, así que el asunto parece claro.

Thomas Horn, Stephen Daldry y Tom Hanks en el rodaje de 'Tan fuerte, tan cerca'

Recordemos que Daldry realizó 'Billy Elliot' (2000), 'Las horas' ('The Hours', 2002), 'El lector' ('The Reader', 2008), 'Tan fuerte, tan cerca' ('Extremely Loud & Incredibly Close', 2011) y 'Trash' (2014), que pasó muy desapercibida; en 2018 rodará la adaptación del musical 'Wicked' (estreno en 2019), antes de ponerse manos a la obra con el spin-off de Obi-Wan. De momento seguimos sin saber nada sobre el reparto, aunque sería una gran sorpresa que Ewan McGregor no volviese a dar vida al jedi, aunque sólo fuese en una parte de la historia.

Tampoco hay nada oficial sobre el estreno aunque si empiezan a rodar a principios de 2019 es de suponer que podremos ver la película en mayo o diciembre de 2020. Ahora mismo, la última película con fecha oficial es el Episodio IX que va a dirigir J.J. Abrams y que debería estar en los cines el 20 de diciembre de 2019.