Hace 20 años se estrenó el fracaso más gigantesco del cine de superhéroes. Fue tal desastre que hoy casi nadie se acuerda de esta película

El cine de superhéroes lleva décadas siendo el tipo de película predominante en Hollywood. Es cierto que actualmente no pasa por su mejor momento, pero tenemos que remontarnos a 2006 para encontrar su fracaso más gigantesco con una película que fue tal desastre que hoy muchos ni siquiera se acuerdan tan siquiera de que existe: 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes'

Parece bastante evidente que el principal motivo de la existencia de 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' lo encontramos en los éxitos que habían tenido poco antes tanto 'Los increíbles' como 'Sky High, escuela de altos vuelos'. Aquí se confiaba en que tener a Tim Allen al frente del reparto fuese suficiente aliciente adicional para arrasar en taquilla. No podrían haber estado más equivocados.

El batacazo de 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes'

'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' cuenta la historia de un antiguo superhéroe en baja forma y que además ha perdido sus poderes. Eso no le impedirá ayudar a cuatro niños con extraordinarios poderes que no terminan de encajar en ningún sitio. Gracias a ello podrán luchar para salvar al mundo de una destrucción que parece asegurada, pero siempre respetando su hora de llegar a casa para cenar.

Sobre el papel, 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' podría parecer una buena aventura orientada al público familiar, pues además también contó con un presupuesto suficientemente generoso (75 millones de dólares) como para que tampoco flaquease en el apartado visual. La realidad es que fue un desastre en todos los aspectos.

El estreno de 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' tuvo lugar el 11 de agosto de 2006 y a duras penas logró entrar en el top 10 de Estados Unidos durante el fin de semana de su lanzamiento. Luego se hundió rápidamente y al final apenas logró unos ingresos mundiales de 12,5 millones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, en España apenas logró recaudar 25.000 euros...

Tampoco podemos pensar que en realidad gustó mucho y fue un fracaso injusto, ya que la crítica destrozó sin piedad a 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes', pues logra un paupérrimo 5% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Sí que gusta más entre los usuarios de IMDb, pero una nota de 4,4 tampoco es algo digno de celebrarse...

Por todo, esta película coprotagonizada por Courteney Cox, Chevy Chase, Spencer Breslin, Kevin Zegers, Kate Mara, Michael Cassidy y Ryan Newman fue un fracaso tan gigantesco que sin tener en cuenta otros gastos -que Sony unos cuantos millones ya invirtió en marketing-, 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' perdió 69 millones, lo que supone un 92% de presupuesto.

Tan olvidada ha quedado 'El capitán Zoom y los pequeños grandes héroes' que actualmente ni siquiera está disponible en el catálogo de alguna plataforma de streaming en España.

