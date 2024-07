Fue el mayor fracaso de la historia del cine de ciencia ficción. La horrible película que costó 100 millones de dólares y recaudó sólo 7

No son pocas las películas de ciencia ficción que figuran en la lista de los mayores fracasos de la historia del cine. Con títulos que van desde 'The Marvels' hasta 'Mundo Extraño', pasando por 'El destino de Júpiter' o 'The Flash'. Sin embargo, hay una cinta cuyo desastre fue tal que costó 100 millones de dólares de la época y luego apenas logró ingresar 7 millones durante su paso por los cines de todo el mundo. Me refiero a 'Pluto Nash'.

Menuda catástrofe

Protagonizada por Eddie Murphy, 'Pluto Nash' llegó a los cines en 2002, pero lo hizo tras sufrir multitud de problemas durante su rodaje y post-producción. La mala fama que surgió a su alrededor llevó a que su estreno se retrasase en varias ocasiones hasta que Warner dijo basta y la lanzó el 16 de agosto de 2002.

Su fracaso fue colosal, ya que a duras penas alcanzó el décimo puesto durante su primer fin de semana en salas y luego se despeñó por completo. A modo de curiosidad merece la pena destacar que en España no fue tan mal, pues en nuestro país ingresó 762.000 euros, lo que supone más de un 10% de su recaudación mundial, algo totalmente inaudito para cualquier producción que no sea española.

Como es obvio, el público dio la espalda a 'Pluto Nash', pero es que además también fue destrozada sin piedad por la crítica. Con comentarios como "Un desperdicio de tiempo y dinero", "Es todo aquello por lo que no ir al cine" o que "Todas las copias de la película deberían ser enviadas y enterradas en Plutón", resulta muy difícil encontrar cualquier tipo de cualidad que la redima.

De hecho, no es nada raro ver a 'Pluto Nash' en listas de las peores películas de la historia del cine. Además, el propio Murphy quedó tan poco contento con ella que aprovecha cualquier ocasión para dejar claro el auténtico desastre que fue, siendo especialmente reveladoras estas declaraciones que hizo hace apenas unos días a The New York Times

Recuerdo que la primera vez que vimos "Pluto Nash", estaba mi hijo Myles conmigo. Tendría unos 8 años. Myles estaba sentado conmigo y la película era muy floja. Luego, al final, se hace el silencio, y mi hijo pequeño dice: "Malísima". Eso fue un reto. Hasta el chaval lo sabe.

A eso hay que sumarle que hace unos años dijo sobre 'Pluto Nash' que "pensar en ella me rompe por dentro, que me rompe por completo", por lo que es bastante evidente que el protagonista de 'Superdetective en Hollywood 4' casi preferiría olvidar su mera existencia.

De hecho, en el momento de su estreno fue el director Ron Underwood el único que intentó defenderla como buenamente pudo. El problema es que seguramente 'Pluto Nash' nunca debería haberse llegado a hacer y tuvo un efecto terrible para su carrera. Desde entonces solamente volvió a dirigir una película más, encontrando refugio en la televisión. Una verdadera lástima, pues no nos olvidemos de que también es el máximo responsable de la estupenda 'Temblores'...

Por mi parte, nunca llegué a ver 'Pluto Nash' por completo, pero sí que lo intenté en su momento y acabé quitándola horrorizado. Muy pocas películas han conseguido algo así, por lo que supongo que puede decirte que tiene mérito haberlo conseguido...

