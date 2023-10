Las 4 peores películas de ciencia ficción de la historia: el público de Estados Unidos dicta sentencia con esta inesperada selección de los mayores desastres del género

En todo lo relacionado con el cine es muy difícil llegar a un consenso indiscutible. Siempre habrá a quien no le gusten títulos aclamados por la mayoría o algún defensor de cintas destrozadas por un amplío sector del público. Por ello, cualquier tipo de sentencia que se haga va a ser siempre discutida, siendo eso precisamente lo que creo que va a suceder con esta selección de las 4 peores películas de ciencia ficción según los espectadores de Estados Unidos.

Ya os he hablado alguna vez de CinemaScore, una empresa de estudios de mercado que, entre otras cosas, evalúa las reacciones del público ante las películas de estreno. Fundada en 1979, son muy pocos los títulos que han recibido una F, la calificación más baja posible, en todos estos años, entre los cuales encontramos solamente estas 4 películas de ciencia ficción:

'Solaris' (2002)

Esta nueva adaptación de la novela de Stanisław Lem que ya había sido llevada previamente a la gran pantalla por Andrei Tarkovsky fue rechazada de pleno. Poco importó el trabajo de su llamativo reparto o el trabajo de puesta en escena de Steven Soderbergh. Por mi parte la considero fallida, pero verla en una lista de estas características carece de todo sentido.

'Alone in the Dark' (2005)

Uwe Boll arrastró durante no pocos años la fama de ser el peor director de la historia y 'Alone in the Dark' solía ser la película que se referenciaba más como ejemplo de ello. Esta adaptación del videojuego homónimo de terror y ciencia ficción protagonizada por un Christian Slater en horas muy bajas es desastrosa a todos los niveles, por lo que tampoco desentona demasiado aquí.

'Disaster Movie' (2007)

Jason Friedberg y Aaron Seltzer son dos terroristas de la comedia que nos ofrecieron multitud de películas de parodias que daban ganas de arrancarse los ojos de lo malas que eran. Aquí intentaron reírse del cine de catástrofes con lamentable resultado.

Crítica de 'Disaster Movie'

'The Box' (2009)

Richard Kelly probó suerte aquí adaptando un relato de Richard Matheson que ya había servido como base para un episodio de la versión de 'The Twilight Zone' emitida en los años 80. El resultado fue el tercer fracaso consecutivo en taquilla de su carrera -antes también pincharon 'Donnie Darko' y 'Southland Tales'- y no ha vuelto a estrenar largometraje alguno desde entonces. Una lástima, pues incluso aquí ofrece una película extraña pero con un innegable poder magnético, aunque sí es verdad que no termina de exprimir a fondo su brillante premisa.

Crítica de 'The Box'

Obviamente, todas las películas estrenadas con anterioridad al lanzamiento de Cinemascore no tienen calificación y además hay títulos que llegaron después de su aparición que nunca tuvieron nota a través de este servicio, pero me ha parecido una información lo suficientemente curiosa como para querer compartirla con vosotros.

En Espinof: