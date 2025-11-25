Hace 17 años se estrenó la película de superhéroes que iba a revolucionar el cine español. Fue tal fracaso que hoy nadie se acuerda de ella

El cine de superhéroes lleva muchos años en lo más alto, pero está marcado principalmente por las aportaciones que nos llegan desde Hollywood. Al final es allí donde hay suficiente dinero para que ese tipo de propuestas luzcan como se merece, que fue justamente lo que no sucedió hace 17 años con el estreno de una película española que parecía que iba a petarlo y que acabó siendo un tremendo desastre. Me refiero a 'Santos'.

'Santos' cuenta la historia de un treintañero fracasado que se ve obligado a convertirse en héroe cuando un viajero interdimensional le advierte de que su mejor amigo es en realidad un tirano de otra dimensión que se ha refugiado en el cuerpo de ese persona. Tras eso se somete a un entrenamiento para intentar salvar el mundo en una película con una vocación puramente cómica.

Un desastre absoluto

Con un presupuesto de entre 4 y 7 millones según la fuente consultada, 'Santos' fue una fuerte apuesta por Nicolás López, un director chileno que había dejado buenas sensaciones con su ópera prima 'Promedio rojo'. Al igual que aquella, 'Santos' es una coproducción entre Chile y España, aunque con una mayor inversión realizada desde nuestro país, siendo además distribuida por Disney.

De hecho, el reparto se basaba principalmente en nombres muy conocidos de nuestra industria como Javier Gutiérrez, Guillermo Toledo, Elsa Pataky o el argentino Leonardo Sbaraglia. Sobre el papel, 'Santos' parecía una apuesta más o menos segura que llegaba además en pleno boom del cine de superhéroes tras los éxitos de 'El caballero oscuro' e 'Iron Man' apenas unos meses antes, pero la realidad fue bien distinta.

Tras su presentación mundial en el Fantastic Fest de Estados Unidos y su paso por el Festival de Sitges de 2008, que fue donde yo tuve la oportunidad de verla. La recepción no fue especialmente buena, pero nada de eso nos preparó para el batacazo que iba a pegarse 'Santos', ya que ni siquiera llegó a recaudar 300.000 euros en nuestro país.

Quedaba entonces la esperanza de que funcionase mejor en otros mercados, sobre todo en Chile, pero es que allí el fracaso fue aún mayor, pues allí ni tan siquiera logró llegar a los 3.000 espectadores en salas. De nada sirvió que Pataky viajase hasta allí para promocionarla.

Por ello, 'Santos' tardó bien poco en caer en el olvido y prácticamente nadie haya tenido interés en recuperarla o reivindicarla desde entonces. Además, no es nada fácil acceder a ella, pues actualmente no está disponible en ninguna plataforma de streaming en nuestro país. Lo que sí puede conseguir aún es el libro oficial de la película, aunque de segunda mano.

Tampoco puedo decir que os anime a ello, pues 'Santos' es una película muy floja. Y si no me creéis a mí, quizá os interese saber que tiene una lamentable nota media de 2,4 en IMDb. Es cierto que solamente con 240 valoraciones, pero es que tampoco hay nada más que rascar ahí...

