Estrenos (4 de febrero). 39 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

De uno de los grandes fenómenos de 2025, el regreso del Abogado del Lincoln, la nueva serie de Star Trek y más

Heated Rivalry Episode 102 28 Scaled
Primer miércoles de febrero y si tenéis planes para este mes rápido porque este mes se pasa volando... sobre todo si quieres ponerte al día con cosas que quieres ver... y cada semana llegan más cosas. De hecho, vamos a repasar los estrenos de streaming: 39 series, películas y documentales nuevos en NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

Más que rivales

Uno de los grandes fenómenos del año pasado, al menos en cuanto a serie juvenil y LGTB se refiere, llega por fin a nuestro país. La historia nos lleva de lleno al mundo del hockey con la historia de dos jugadores rivales que empezarán a desarrollar atracción el uno por el otro.

  • Estreno el jueves en Movistar Plus+ | Crítica

Salvador

Aitor Vigalondo crea esta nueva serie con Luis Tosar como protagonista interpretando a un padre que descubre que su hija pertenece a un violento grupo neonazi. A partir de ahí, hará todo lo que esté en su mano para sacarla de ahí.

  • Estreno el jueves en Netflix

Star Trek: Academia de la Flota Estelar

La nueva incursión en el universo de Star Trek nos lleva al cuarto milenio con la reapertura de la Academia de la Flota Estelar tras la hecatombe y restauración al esplendor habitual de la Federación. Una serie que abraza su espíritu de serie juvenil.

  • Estreno el jueves en SkyShowtime
Todos los estrenos

Netflix

  • El abogado del Lincoln T4 (jueves)
  • La investigación sobre Lucy Letby (miércoles)
  • Fuego (viernes)
  • El Gran Vázquez (viernes)
  • Las leonas (jueves)
  • Noches de Harlem (viernes)
  • La reina del ajedrez (viernes)
  • Salvador (viernes)
  • Samuel (jueves)
  • Se acabó el pastel (viernes)
  • Sin hijos (viernes)
  • Todo es silencio (viernes)
  • ¡Uf! ¿Solo amigos? (viernes)
  • Unfamiliar (jueves)

Prime Video

  • La meta es el amor (miércoles)
  • Padre no hay más que uno, la serie (viernes)

HBO Max

Disney+

  • Ella McCay (jueves)
  • Medalist (sábado)
  • El show de los Muppets [E] (miércoles)

Movistar Plus+

Filmin

  • Antes
  • Brother
  • El camino a Shoa
  • Detrás de la verdad
  • Las habitaciones rojas
  • Jugando con fuego
  • La ley de Jenny Pen
  • Shoah
  • Un simple accidente

Otros

  • Bob Esponja (sábado)
  • Star Trek: Academia de la Flota estelar (jueves)
