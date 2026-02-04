Estrenos (4 de febrero). 39 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus, Filmin y SkyShowtime

Primer miércoles de febrero y si tenéis planes para este mes rápido porque este mes se pasa volando... sobre todo si quieres ponerte al día con cosas que quieres ver... y cada semana llegan más cosas. De hecho, vamos a repasar los estrenos de streaming: 39 series, películas y documentales nuevos en Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, SkyShowtime, HBO Max y Disney+. Vayamos a ello.

Más que rivales

Uno de los grandes fenómenos del año pasado, al menos en cuanto a serie juvenil y LGTB se refiere, llega por fin a nuestro país. La historia nos lleva de lleno al mundo del hockey con la historia de dos jugadores rivales que empezarán a desarrollar atracción el uno por el otro.

Estreno el jueves en Movistar Plus+ | Crítica

Salvador

Aitor Vigalondo crea esta nueva serie con Luis Tosar como protagonista interpretando a un padre que descubre que su hija pertenece a un violento grupo neonazi. A partir de ahí, hará todo lo que esté en su mano para sacarla de ahí.

Estreno el jueves en Netflix

Star Trek: Academia de la Flota Estelar

La nueva incursión en el universo de Star Trek nos lleva al cuarto milenio con la reapertura de la Academia de la Flota Estelar tras la hecatombe y restauración al esplendor habitual de la Federación. Una serie que abraza su espíritu de serie juvenil.

Estreno el jueves en SkyShowtime

Todos los estrenos

Netflix

El abogado del Lincoln T4 (jueves)

La investigación sobre Lucy Letby (miércoles)

Fuego (viernes)

El Gran Vázquez (viernes)

Las leonas (jueves)

Noches de Harlem (viernes)

La reina del ajedrez (viernes)

Salvador (viernes)

Samuel (jueves)

Se acabó el pastel (viernes)

Sin hijos (viernes)

Todo es silencio (viernes)

¡Uf! ¿Solo amigos? (viernes)

Unfamiliar (jueves)

Prime Video

La meta es el amor (miércoles)

Padre no hay más que uno, la serie (viernes)

HBO Max

Disney+

Ella McCay (jueves)

Medalist (sábado)

El show de los Muppets [E] (miércoles)

Movistar Plus+

Destino final: Lazos de sangre (viernes)

Más que rivales (jueves)

Un simple accidente (viernes)

Secretos y misterios de Tutankamón (jueves)

El tesoro de Keops (jueves)

Filmin

Antes

Brother

El camino a Shoa

Detrás de la verdad

Las habitaciones rojas

Jugando con fuego

La ley de Jenny Pen

Shoah

Un simple accidente

Otros

Bob Esponja (sábado)

Star Trek: Academia de la Flota estelar (jueves)

Lo más de lo más en Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las mejores series y las mejores películas de 2025. Además, yéndonos por lo mejor de las plataformas en 2025, estas son las películas y series más destacadas de Netflix; nuestras series y películas favoritas de HBO Max; las series y películas más top de Prime Video. Y si os gusta la animación, estas son las mejores películas de animación de 2025 y las mejores series de anime.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 37 series más esperadas de 2026: la nueva serie de 'Juego de tronos', la secuela de 'El cuento de la criada', el Spider-Man más pulp y más

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más