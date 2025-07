'Five Nights at Freddy's 2' es el clavo ardiendo de Blumhouse tras la debacle con 'M3GAN 2.0'. Su tráiler deja claro que tiene madera de bombazo

Después de batacazos como el de 'El exorcista: Creyente' o la reciente 'M3GAN 2.0', podemos hablar sin miedo a equivocarnos que Blumhouse no está pasando por su mejor racha. Después de convertirse en la gran factoría del terror hollywoodiense con un modelo de producción inteligentísimo, la compañía de Jason Blum se encuentra en horas relativamente bajas y necesita un buen taquillazo que le salve la papeleta.

Por suerte, no hay nada como una propiedad intelectual para llevar a la gente al cine, y la aceptable —sin más— cinta de horror para la chavalada 'Five Nights at Freddy's' lo demostró con creces al amasar cerca de 300 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto estimado en 20 millones de dólares. Una jugada redonda que, por supuesto, no iba a quedarse sin su intento de réplica.

Otra noche de muerte

Ahora, un par de años después de que Josh Hutcherson confirmase que 'Five Nights at Freddy's 2' estaba en marcha y que volvería a interpretar al sufridor vigilante de seguridad Mike, la secuela ha aparecido de sopetón en nuestros monitores con un tráiler que, en un par de minutos, promete una nueva dosis de sustos y animatronics con malas pulgas. Sin duda, un caramelito para la infinidad de fans de la multimillonaria saga de videojuegos.

A los mandos de la producción vuelve a estar la realizadora Emma Tammi —que parte de un guión escrito por Scott Cawthorn, creador del material original—, quien ha asegurado en la Comic-Con de San Diego que han vuelto a colaborar con la Jim Henson Company para traer de vuelta nada menos que al triple de criaturas mecánicas con el mínimo CGI posible.

“Queríamos que los robots se sintieran y se movieran de la forma más práctica posible, en lugar de optar por la ruta del CGI, que también es increíble, pero simplemente no encajaba con la nostalgia que evoca Freddy’s. Nos reunimos con el equipo de Henson y lo entendieron perfectamente. Llevan haciendo eso durante décadas, y de forma magistral. Además, reconocieron que Freddy’s tiene una base de fans enorme, y que los diseños del videojuego eran muy importantes”.

Ahora bien, ¿qué nos deparará el largo en términos argumentales? La sinopsis oficial nos da una idea de por dónde irán los tiros.

"Ha transcurrido un año desde que fuimos testigo de la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer Faszfest.

El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado".

'Five Nights at Freddy's 2', en la que, además de Hutcherson, participan los veteranos Elizabeth Lail, Piper Rubio, Theodus Crane y Matthew Lilard, y nuevas incorporaciones como las de Freddy Carter, Mckenna Grace o Skeet Ulrich, se estrenará en cines el 5 de diciembre de este 2025. Huele a regalo de navidad anticipado para Jason Blum y compañía.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025