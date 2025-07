"Stephen King confía en nosotros". El director de 'It: Bienvenidos a Derry' revela que hay un plan de 3 temporadas para desarrollar la precuela

El creador de 'It: Bienvenidos a Derry' ha revelado el plan de múltiples temporadas de la serie y algunos elementos clave de su recorrido. Ambientada en el mundo de la ciudad de Maine que Pennywise ataca en la novela, la serie de televisión es una precuela ambientada en la década de 1960 que se desarrolla en el mismo universo que la reciente dupla cinematográfica y que se estrenará en el próximo mes de octubre de este año (aún no se ha anunciado el día concreto).

Un tratado para compensar los huecos

La serie sigue la espeluznante serie de acontecimientos que conducen a lo que los espectadores conocen de la novela clásica de Stephen King y de las adaptaciones cinematográficas, y además contará con Bill Skarsgård, recién salido de 'Nosferatu', en el papel de Pennywise y un reparto que incluye a Jovan Adepo, Taylour Paige, James Remar y Kimberly Guerrero. En declaraciones a Radio TU, el creador del proyecto, Andy Muschietti contó que la serie tiene ideas para un arco de tres temporadas.

Muschietti aseguró que la serie estará basada en los interludios del libro, que muestran la investigación del personaje Mike Hanlon. Como tal, cada temporada prevista estará ambientada en un período de tiempo diferente. Retroceder en el tiempo 27 años para cada temporada sigue el lore establecido por King para la frecuencia con la que el payaso regresa:

"Los interludios son básicamente capítulos que reflejan la investigación de Mike Hanlon. Son fragmentos de su investigación. Durante 27 años, es el tipo tratando de averiguar qué es, qué lo hizo, quién lo hizo, quién lo vio, y todas esas cosas. Así que hablan de sucesos catastróficos del pasado, como el incendio del Black Spot... la masacre de la Bradley Gang, una banda de atracadores de bancos de los años 30... y la explosión de la fábrica de hierro de Kitchener. Cada vez que Pennywise sale de la hibernación, hay un evento catastrófico que ocurre al principio de ese ciclo. Hay una razón por la que la historia se cuenta al revés. Así que la primera temporada es 1962, la segunda temporada es 1935, y la tercera temporada es 1908."

Si seguimos la cronología, en 1962 tiene lugar el incendio del club The Black Spot por un grupo racista, en 1935, la masacre de la banda Bradley por gente de Derry y en 1908, la explosión de la fundición, el día de pascua. Según Andy Muschetti, Stephen King estuvo implicado en 'Welcome to Derry' desde el principio, y vio cómo se desarrollaba la serie antes de que nadie más le pusiera las manos encima.

Dice que King tiene que aprobarlo todo, pero que, a diferencia del trabajo en las películas, fue un proceso:

"Realmente informal. He tenido una estrecha relación con Stephen King desde que hice las películas. Él me escribe y yo le respondo. Es un honor para mí, y le considero un amigo. Un día, le escribí y le dije: 'Tenemos esta idea, que consiste en desarrollar los interludios en una miniserie que tendrá lugar antes de los acontecimientos de la película', y le encantó. Dijo: '¡Hagámoslo!'. Obviamente, a medida que avanzábamos, fuimos mostrándole el trabajo, y aprobó el primer borrador del guion. Luego le mostramos hacia dónde llevaríamos las futuras temporadas de la serie. Confía en nosotros por lo que hicimos con las películas, que le encantaron tanto como al público."

