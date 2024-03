'First Dates', dos solteros de Madrid se enfrentan porque no quieren pagar la cuenta. "No me gustan los sumisos"

Por algún motivo que sigo sin entender, mucha gente en 'First Dates' va esperando que su cita (una persona que no conocen de nada) les invite a la cena. En el caso de Anghie y Fernando, casi llegan a las manos para no tener que pagar la cuenta.

Money, money, money

Fernando tiene 24 años, es madrileño, promotor y estudiante de marketing. Cuenta que ha tenido una infancia jodida, y que eso ha influido hasta cierto punto en no haber tenido nunca una relación como tal. Vino buscando una chica con la que compartir su afición por el deporte y los videojuegos.

Anghie también es de Madrid, tiene 23 años y trabaja como auxiliar de producción. Se define como "transparente, espontánea y sincera". A él le gustó saber que era oriunda de Colombia: "Yo quería una chica latina, porque suelen tener más iniciativa y son más imponentes".

Comenzaron a hablar y había cierta tensión: "No me ha gustado la cita ni el chico" confesó Anghie. Tampoco se creyó que nunca hubiera tenido novia: "Mentira, no le creo". Cuando Fernando explicó que buscaba "una chica para toda la vida", con la que casarse y tener hijos, ella le cortó diciendo que no quería tener descendencia.

Cuando pasaron al tema de cuánto aguante tenían en el sexo también chocaron, porque Anghie decía que tenía mucho y Fernando que "con una va chutando": "Qué triste" le pareció a ella. Él también dijo que le encantaba que la chica tomara el control, y ella torció el gesto: "A mí no me gustan los hombres sumisos".

Como quien no quiere la cosa, Fernando comentó que le fastidiaban las mujeres que no pagaban su parte de la cuenta y Anghie aseguró que podía pagarla ella toda. A la hora de la verdad, ella dijo que "no había traído plata" y él dijo que tampoco. Después de un rato largo discutiendo para que el otro aflojase la pasta, al final Anghie accedió a regañadientes a pagarlo a pachas.

El momento fue realmente incómodo, y no sorprendió a nadie que Fernando se negara en redondo a tener una segunda cita: "No me ha gustado que mintieras para que te invitara". Ella intentó colar que ella solo dijo que no tenía dinero para que él se ofreciera, pero que no pensaba irse sin pagar o nosequé historias, y obviamente tampoco quería seguir conociéndole.

