'First Dates', una soltera de Collado Villalba le pide un favor a Isabel Díaz Ayuso en su cita. "Eso me suena a fucking mileurista"

Por 'First Dates' han pasado expertos de todo tipo, desde médiums a futbolistas. Lo que no esperaba Patricia es que su cita, Carlos, se autoproclamara maestro en el dominio del misterioso arte del kung-fu sexual.

Kung fu-sión

Carlos vive en Burguillos (Toledo), tiene 23 años y trabaja como montador eléctrico. "La eyaculación y el sexo no son lo mismo. El orgasmo es algo que deberíamos tener muchas veces" fue su presentación. Contó que había tenido cero relaciones y que en el colegio le hacían bullying: "Las chicas no me gustan gordas porque tengo un traumilla de mi época de chico gordo".

Patricia tiene 25 años, es administrativa y viene desde Collado Villalba (Madrid). Cuenta que su principal problema es ser demasiado enamoradiza: "Conoces a alguien, surge chispa y ya quiero casarme con él". Al ver a Carlos, pensó que no era físicamente su tipo pero no le pareció mal.

Patricia se alegró de saber que él vivía en Toledo, porque llegaba con el bono de transporte... aunque por poco tiempo, porque le caducaría pronto: "Ayuso, por favor, necesito que nos consideréis jóvenes a partir de los 26, por lo menos hasta los 30" pidió la soltera.

Carlos le preguntó si hacía dietas y ella dijo que no, porque le gustaban demasiado los donuts. Él le contó que él hablaba de recetas en Instagram: "Soy muy dulce en los dos sentidos". También subía vídeos sobre desarrollo personal, un tema que a ella no le interesaba nada: "Eso me suena a fucking mileurista".

Él demostró que había venido a hablar de su libro, llamado 'El hombre multiorgásmico': "Va sobre taoísmo y kung-fu sexual". Patricia casi se atragantó con el vino y de repente la conversación le interesaba mucho: "¿Es eso de pensar en gatitos o en tu abuela?" elucubró ella.

Después de inventarse que la palabra kung-fu significaba "práctica" en japonés, Carlos puso el colofón a la conversación: "Es el entrenamiento para pajearte bien sin quedarte luego como una sepia". Sorprendentemente, Patricia no solo no salió corriendo sino que aceptó una segunda cita de muy buena gana.

