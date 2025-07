Está en Netflix, fue nominada a 5 Oscars y es una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI

El cine de superhéroes intentó ser una promesa de Hollywood a algunos de los cineastas independientes más talentosos que buscaban progresar en la industria: haz una película que funcione y posiblemente te hagas un nombre que prospere por sí mismo. Fueron el reemplazo de esos blockbusters medios más ambiciosos que debían testar a las jóvenes promesas para ir haciendo oficio y madurar en su proyección.

Por supuesto, eran papeles mojados. La escala inmensa de estos proyectos hacía imposible que estos no fueran microgestionados, y los contratados al final no tuvieran más importancia que la que pudieran tener en televisión, no teniendo luego oportunidades para hacer algo más personal. Pero fue una falsa promesa sostenida en torno a la exitosa empresa de Christopher Nolan, que tras coronarse en el cine de superhéroes se pudo hacer un nombre propio que fuese el reclamo en películas como la que nos ocupa hoy: 'Interstellar'.

Cruzando el universo

Y siendo Nolan el verdadero reclamo, podía dar forma y detalles personales hasta convertirla en lo que es: una de las mejores películas de su filmografía y de la ciencia ficción del siglo XXI. Obra maestra apabullante con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain y Michael Caine de protagonistas, y que se puede ver en streaming a través de Netflix y en Amazon Prime Video.

En un futuro distópico, el planeta se acerca a su destrucción a causa de plagas globales y tormentas de arena constantes. Ya no hay perspectiva para el progreso, los estudiantes son animados a buscar trabajos "útiles" como granjeros en lugar de pensar en ser ingenieros o científicos.Un mundo deprimente para el granjero y expiloto Joseph Cooper (McConaughey), que cuida a su familia en este panorama. Pero un día observará extraños fenómenos que le dirigirán a una instalación secreta de la NASA, donde se orquesta un plan de exploración espacial que pueda salvar a la humanidad.

Nolan se apunta pronto a un interesante fenómeno en la ciencia ficción de la pasada década, que daba luz verde a más propuestas de exploración espacial. Algunas con coartada de realismo, algo que también trató de venderse en 'Interstellar', pero Christopher Nolan no puede evitar dejarse llevar por la fantasía y la imaginación desbordante como una de cientos de metros. Y lo hace porque funciona.

'Interstellar', el Nolan más humano

Aquí crece de manera definitiva para convertirse en uno de los autores más interesantes y con más proyección masiva de este siglo. Lo hace más intentando solventar una crítica recurrente en su trabajo previo, que era la tendencia intelectual y poco emotiva de su cine. Aquí trata de sacar su Steven Spielberg interior para hacer un emocionante relato de esperanza y conexión humana que, incluso aunque se pueda pasar de frenada, es genuino y demoledor.

Todo ello unido a uno de sus mejores trabajos visuales, con la impresionante fotografía de Hoyte van Hoytema como pilar, y una de sus experiencias sonoras más completas con una de sus mejores asociaciones con Hans Zimmer. Sus casi tres horas terminan fluyendo más de lo esperado, siendo una de sus mejores lecciones de ritmo. Un punto de inflexión increíble hacia la que es la etapa más interesante de su filmografía.

En Espinof | 'Interstellar': Christopher Nolan explica el giro sorpresa de la película y por qué el final de esta aventura de ciencia ficción tiene varias interpretaciones

En Espinof | Las mejores películas de ciencia ficción de la historia