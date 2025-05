'La familia de la tele' por fin toma medidas ante la catástrofe en audiencias, pero llegan tarde. Montar un mini-'Sálvame' solo demuestra la desesperación absoluta de TVE

Cuando 'Sálvame' terminó en junio de 2023, muchos dimos por hecho que se terminaba así una manera de hacer televisión y un formato tan entretenido e icónico como genuinamente trash. Lo que debería haber llegado a continuación serían programas inspirados por la libertad y la locura del programa de Telecinco, pero limando sus (no pocos) puntos negativos. Era el caldo de cultivo de una nueva generación de creativos, gente más joven que había crecido con el programa y era capaz de encapsular su entretenimiento pero llevado a otros formatos. Sin embargo, lo que hemos tenido es al equipo habitual de siempre, negándose a pasar a la neblina, dando bandazos por televisión. Primero de viaje en Netflix, después en Canal Quickie y finalmente en TVE, donde todos nos hemos dado cuenta de una verdad que quizá les cuesta aceptar: su tiempo ya pasó.

La fiesta terminó

'La familia de la tele' va cayendo cada día en audiencia un poquito más, hundiéndose en un fango del que es difícil salir. Y la culpa es un poco de todo el mundo: ni los colaboradores tienen la libertad absoluta que consiguieron en Quickie, ni TVE está dispuesta a dejarles volar solos, aumentando la frustración general. Esa, y no otra, sería la única posibilidad para la posible supervivencia de un programa que no teme hablar sobre lo mal que le va, y que, al mejor estilo 'Sálvame', ha ido cebando que llegan cambios para salvarlo in extremis.

El primer cambio se ha anunciado hoy, y es uno que debería haber ocurrido desde el principio. De lógica pura. Por si alguien a estas alturas no lo sabe, 'La familia de la tele' es un magazine vespertino dividido en dos, que encapsula las telenovelas de turno ('Valle Salvaje' y 'La promesa') y que, hasta ahora, ha mezclado información del corazón con infotainment y lifestyle, juntando dos mundos que poco tenían que ver: el de Inés Hernand y Aitor Albizua con el de Belén Esteban y Kiko Matamoros. La gran decisión anunciada a bombo y platillo ha sido -ojo- separar la parte del corazón y la de infotainment. Distintos presentadores, distintos temas, distintos colaboradores. Distintos programas en un mismo plató, bajo un mismo nombre. No lo entienden ni ellos mismos.

Sabes que tienes un problema con tu formato cuando nadie, ni siquiera los que están a sueldo, terminan de comprender qué se supone que tienen que hacer: ¿Hablar sobre el corazón? ¿Comentar una noticia de bullying en un pueblo de Asturias? ¿No hablar de los famosos que realmente conoce el equipo de 'Sálvame' para tratar de salvaguardar esa extraña pátina de glamour? Quién sabe. La única realidad es que este movimiento, provocado por las lágrimas de Belén Esteban de ayer, es el último intento desesperado de arrancar unas audiencias encalladas que parecen haber pasado página y sentir 'La familia de la tele' como un programa repetitivo y encasillado.

De momento, en TVE están empezando a hacer algo que funcionó durante años en Telecinco: vender humo. Ayer prometieron la llegada de dos grandes directivos de la cadena para anunciar grandes cambios, que acabó en nada. Hoy, los "grandes cambios" (un pequeño cambio en el formato). Mañana, dios dirá. ¿Funcionará el 'Sálvame' corto y light que han montado en TVE? No tiene ninguna pinta, pero, de momento, cuentan con más confianza por parte de la cadena que otros fracasos recientes como el malogrado 'Babylon Show'.

Puede que todo cambie -porque la televisión lineal es imprevisible-, pero tiene pinta de que la cosa aún continuará agonizando unas semanas antes de morir, sin que nadie quiera aceptar la realidad. O sea, que estuvo muy bien mientras duró, pero, dos años después del final del programa original, el público ya está en otras cosas. Y, francamente, la cadena pública, que se ha empeñado en resucitar programas de otras cadenas como único mantra, también debería estarlo.

En Espinof | 'La familia de la tele' fascina y derrocha talento abrazando su propio caos. Pero echo de menos que se incluya a los más jóvenes en la sobremesa de la 1

En Espinof | Las 11 mejores series de 2025 (por ahora)