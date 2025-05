Malas noticias para los fans de 'The Last of Us'. Una de las mejores actrices de la serie de HBO anuncia que no estará en la temporada 3

Hace tiempo que 'The Last of Us' está renovada por una temporada 3 y sus máximos responsables ya están dando a entender como mínimo necesitarán también una cuarta para poder contar la historia completa. Por ello, no es una sorpresa la confirmación de que la siguiente entrega se centrará en Abby, el personaje interpretado por Kaitlyn Dever, pero lo que no sienta tan bien es saber que eso también va a suponer que en esa tanda de episodios no veremos a Catherine O'Hara, una de las mejores actrices de la serie.

"Es la historia de Abby"

O'Hara, la inolvidable madre de Macaulay Culkin en 'Solo en casa', se unió al reparto de 'The Last of Us' durante la actual temporada 2 para dar vida a Gail, la terapeuta de Jackson. Ahora la actriz ha concedido una entrevista a Variety en la que ha confirmado que la temporada 3 va a girar alrededor de Abby, lo cual supone que no habrá ni rastro de Gail, pues esto es lo que comenta sobre su futuro en la serie:

No lo sé. Craig Mazin dijo que definitivamente no esta próxima temporada. Es la historia de Abby.

Más allá de eso, O'Hara no descarta volver, aunque sí cree que la función de su personaje fue "servir a Joel y Ellie", por lo que quizá simplemente no tenga ya mucho más que aportar a este universo postapocalíptico. Espero que no sea el caso, porque para mí está entre lo mejor de esta segunda temporada que llegará a su final con el próximo episodio.

Además, la actriz ha comparado trabajar con Pedro Pascal con la experiencia que tuvo hace casi 40 años con Meryl Streep: " Es todo lo que quieres que sea, y lo que todo el mundo fantasea que sea. Todo el mundo está enamorado de él, y con razón. Es tan abierto y encantador. Tiene una especie de don que te hace sentir como, ¡creo que vamos a ser amigos para siempre! Quiero decir, tanto él como Bella son ridículamente buenos actores. Su don para separarse del mundo en el que viven en 'The Last of Us' es realmente hermoso, y gracias a Dios que lo tienen, porque menudo mundo para tener la cabeza en él». Entre toma y toma, los dos están muy sueltos y son ellos mismos. Trabajé con Meryl Streep hace muchos, muchos años en una película llamada 'Se acabó el pastel', y me pasó lo mismo con ella".

Por cierto, O'Hara también participa en 'The Studio', probablemente la mejor serie que se ha estrenado a lo largo de este 2025, dándose la casualidad de que se ha lanzado de forma simultánea a la segunda entrega de 'The Last of Us'.

