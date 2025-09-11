Sydney Sweeney se sube al ring como la leyenda del boxeo Christy Martin en el dinámico tráiler de su esperado biopic

Sydney Sweeney se mete en la piel de la leyenda del boxeo Christy Martin en el nuevo biopic dirigido por David Michôd, que ya tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y acaba de mostrarnos su tráiler. La actriz protagoniza la película 'Christy', que contará la historia del icono deportivo en un proyecto que promete mezclar intensidad dramática y realismo físico.

Una transformación brutal

Para dar vida a la boxeadora de talla mundial, Sweeney tuvo que someterse a un exigente proceso de preparación que incluyó aumentar 13 kilos de peso. “Trabajaba conmigo una nutricionista, un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo”, explicó en una entrevista con Variety. “Aumentamos mi consumo de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas y suplementos, y a comer de todo”, contaba.

La película, coescrita por Michôd y Mirrah Foulkes a partir de un relato de Katherine Fugate, cuenta también con Katy O'Brian, Merritt Wever, Ben Foster, Ethan Embry, Chad L. Coleman, Valyn Hall y Tony Cavalero en el reparto.

En la producción figuran, además de Sweeney, nombres como Kerry Kohansky-Roberts, Teddy Schwarzman y Justin Lothrop, junto a un amplio equipo de productores ejecutivos.

