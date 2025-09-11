HOY SE HABLA DE

Sydney Sweeney se sube al ring como la leyenda del boxeo Christy Martin en el dinámico tráiler de su esperado biopic

Contará la historia de la boxeadora más éxitosa de los años 90

1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
belen-prieto

Belén Prieto

Editora
Linkedin instagram
358 publicaciones de Belén Prieto

Sydney Sweeney se mete en la piel de la leyenda del boxeo Christy Martin en el nuevo biopic dirigido por David Michôd, que ya tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y acaba de mostrarnos su tráiler. La actriz protagoniza la película 'Christy', que contará la historia del icono deportivo en un proyecto que promete mezclar intensidad dramática y realismo físico. 

Una transformación brutal

Para dar vida a la boxeadora de talla mundial, Sweeney tuvo que someterse a un exigente proceso de preparación que incluyó aumentar 13 kilos de peso. “Trabajaba conmigo una nutricionista, un entrenador de pesas y un entrenador de boxeo”, explicó en una entrevista con Variety. “Aumentamos mi consumo de calorías y empecé a tomar muchos batidos de proteínas y suplementos, y a comer de todo”, contaba.

Sydney Sweeney ganó 13 kilos y cambió su cuerpo para su nueva película: "Me crecieron las tetas y el culo se me puso enorme"
En Espinof
Sydney Sweeney ganó 13 kilos y cambió su cuerpo para su nueva película: "Me crecieron las tetas y el culo se me puso enorme"

La película, coescrita por Michôd y Mirrah Foulkes a partir de un relato de Katherine Fugate, cuenta también con Katy O'Brian, Merritt Wever, Ben Foster, Ethan Embry, Chad L. Coleman, Valyn Hall y Tony Cavalero en el reparto. 

En la producción figuran, además de Sweeney, nombres como Kerry Kohansky-Roberts, Teddy Schwarzman y Justin Lothrop, junto a un amplio equipo de productores ejecutivos.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios