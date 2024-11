"Nada de eso está pasando". Sydney Sweeney dilapida el empoderamiento femenino en el Hollywood actual

Hollywood siempre quiere, de manera inexorable y como parte del devenir de la industria, que consideremos estrellas a personas como Glen Powell o Sydney Sweeney, que pueden sonar a un público general (e incluso atraer cierta masa de gente a las salas) pero que distan mucho de formar parte de un star system como el de pasadas décadas. Sin embargo, la actriz de 'Euphoria' e 'Immaculate' ha decidido romper con el estereotipo de estrella americana y sus declaraciones pueden levantar ampollas muy fácilmente.

Ahora, en una entrevista con Vanity Fair, la actriz ha atacado a una de las convenciones de Hollywood más arraigada en los últimos años: la idea de que las mujeres están juntas y se apoyan entre ellas. "Es muy descorazonador ver a mujeres destrozando a otras mujeres. Especialmente cuando las mujeres que son exitosas en otras partes de la industria ven a jóvenes talentos trabajando realmente duro, esperando conseguir los sueños que tengan, y después intentan desacreditarlas y destruir cualquier trabajo que hayan hecho".

"En esta industria al completo, todo lo que dice la gente es "Mujeres empoderando a otras mujeres". Nada de eso está pasando. Es todo falso y una excusa para el resto de mierdas que dicen a las espaldas. Hay muchos estudios y diferentes opiniones razonadas por detrás: creer que solo una mujer puede estar arriba es un problema generacional."

Aún están dando coletazos los comentarios de la productora Carol Baum, que dijo en un evento en primavera que la actriz "no es guapa y no sabe actuar", además de analizar en su clase universitario el -aparentemente- extraño caso de su éxito. Sweeney responde: "Hay una mujer que puede conseguir al hombre. Hay una mujer que puede serlo todo. Y el resto sienten que tienen que pelear entre ellas o bajar del liderazgo a esa mujer en lugar de decir 'Vamos a ayudarnos entre nosotras'. Aún estoy intentando encontrarle sentido. Simplemente estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. ¿Por qué me atacan?".

