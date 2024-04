Sydney Sweeney contraataca a una productora que la acusó de no ser guapa ni saber actuar: "Da vergüenza"

Hoy por hoy, Sydney Sweeney se ha convertido en el ojito derecho de Hollywood. El encadenamiento de 'Euphoria', 'The white lotus' y 'Cualquiera menos tú' ha hecho que se convierta en una de las caras más relevantes de la actualidad. Pero, por mucho que lo intentes, no puedes gustar a todo el mundo.

Es el caso de Carol Baum, productora que lleva en el negocio desde 1984 y que insultó a la actriz en un evento la semana pasada.

Guerra en Hollywood

Todo empezó cuando Baum afirmó que en sus clases universitarias había puesto de ejemplo a Sweeney como actriz que "no es guapa y no sabe actuar", añadiendo que había intentado ver 'Cualquiera menos tú' en un avión pero le resultó "imposible de ver". La actriz podría haberse callado, pero en su lugar ha decidido enfrentarse a ella de manos de un representante, que ha afirmado a Variety que le parece una actitud "triste".

Qué triste es que una mujer en la posición de compartir su experiencia escoja en su lugar atacar a otra mujer. Si eso es lo que ha aprendido en sus décadas en la industria y lo que siente que es apropiado enseñar a sus alumnos, da vergüenza. Menospreciar injustamente a una compañera productora dice mucho sobre la personalidad de la señora Baum.

Aparentemente, Baum le dijo a sus alumnos "Explicadme a esta chica. No es guapa, no sabe actuar, ¿por qué es un éxito?". Al no obtener respuesta les dijo "Bueno, si pudierais hacer vuestra película porque ella sale, ¿la haríais?", tratando de darles una lección sobre su trabajo: que den luz verde a las producciones aunque no les guste su protagonista. Según afirma TMZ, Baum "ya ha expresado arrepentimiento por lo que ha pasado y desearía nunca haber dicho esos comentarios". Las guerras en Hollywood ya no se libran solo en privado, desde luego.

En Espinof: