La temporada 3 de 'Euphoria' desvela qué ha pasado con Fezco. Así han tratado en la serie de HBO la muerte de Angus Cloud

El parón entre las temporadas 2 y 3 de 'Euphoria' ha sido tan extenso que durante todo este tiempo se han muerto dos de sus actores principales: Eric Dane este pasado febrero de 2026 y Angus Cloud en 2023. Dos muertes a la que se suma una tercera (el productor ejecutivo Kevin Turen) y que no han dudado en tocar en este inicio de temporada.

De esta manera, además de una cartela "In Memoriam" nada más finalizar el primer episodio de la temporada 3 de 'Euphoria', la serie de HBO ha decidido también resolver el cliffhanger en torno al destino de Fezco, el personaje de Cloud. Recordemos que la temporada cerraba con una redada en casa de este y su destino en el aire.

¿Y cual ha sido su destino? que, si bien era bastante fácil hacer como si hubiera muerto, el creador y guionista de la serie Sam Levinson ha decidido que, efectivamente, fue detenido y lleva todo este tiempo en la cárcel, cumpliendo una condena de 30 años.

Celebrando la vida

Así se desvela durante una conversación entre Rue (Zendaya) y Lexi (Maude Apatow), en la que se van poniendo al día y la primera le dice que debería llamar a Fez —recordemos que había un romance incipiente—. Lexi no se encuentra de todo cómoda con la idea y si bien reconoce que sí que debería pone la excusa de que sus horarios no cuadran.

Angus Cloud murió en 2023 tras una sobredosis accidental. Su drogodependencia era bastante conocida en el set y, de hecho, Sam Levinson prohibió su entrada en el plató si no estaba sobrio. Tal como comentó en su momento el guionista, fue doloroso ver que, simplemente, no quería:

«Siempre podía sentir que él no quería [la sobriedad] tanto como todos queríamos para él. Ahí es donde se complica la cosa porque el mundo puede quererlo para ti, pero él no lo quería. Es simplemente el lado autodestructivo de la adicción... y sobrepasa todo lo demás.»

No quería eso ni tener que recurrir a matar a su personaje, que era el plan original para la temporada 1. Con la muerte de Angus Cloud, Levinson aseguró que quería que la temporada 3 fuese un homenaje a la vida. Tal como comentó en Variety:

«¿Cómo cuento una historia sobre lo que significa estar vivo y tener la libertad de elegir el camino que quieras elegir, pero que también hay consecuencias por ello? De muchos modos, esta temporada fue también sobre honrar a Angus y explorar el gran sentido de la vida. Y creo que todo se reduce en gratitud. Tienes que tener gratitud por los momentos pequeños, por las tragedias y también por las partes bellas de la vida. Se convirtió en la espina dorsal temática.»

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