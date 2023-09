El creador de 'Euphoria' se abre sobre la dura experiencia de Angus Cloud con las drogas y por qué no fue capaz de matar a su personaje en la serie de HBO

Apenas pocos días después de que se desvelase que la muerte el pasado mes de julio de Angus Cloud, joven actor conocido sobre todo por su papel de Fez en 'Euphoria', fuese debido a una sobredosis de fentanilo, cocaína y más sustancias, familiares, amigos y conocidos del actor han decidido dar un último adiós compartiendo su experiencias junto a él y su lucha contra la drogadicción.

Entre los testimonios, que recoge la revista People, destaca no solo el de la madre del joven sino también el de Sam Levinson, el creador de la serie de HBO protagonizada por Zendaya. El guionista y director habla sobre cómo fue la llegada de Cloud a la serie y cómo tuvo que cambiar los planes originales para su personaje.

"¿Qué le espera?"

En concreto, Levinson tenía pensado matar a Fezco en la temporada 1. Sin embargo, decidió echarse atrás debido a que se involucró mucho con Angus Cloud y su propia lucha contra la adicción:

«Se suponía que Angus iba a morir al final de la temporada 1, pero le puto quería demasiado. La primera cosa en la que me fijé de él era que tenía esos ojos de Paul Newman y en su cinta de audición cuando dijo que su nombre era Angus Cloud y que medía metro y medio y 30 centímetros... me mató. Era perfecto. Creo que parte del problema es que a menudo pongo los actores antes que a la serie. Así que estaba en plan "Vale, no puedo matarle porque entonces ¿qué le espera?"»

La adicción a las drogas de Cloud marcó bastante la producción de toda la serie. De hecho llegó a tal punto que, según Levinson, fue él mismo quien en una ocasión llevó en coche a rehabilitación al actor después de hablar con él en su despacho:

«Le miré a los ojos y supe que no estaba bien. Al mismo tiempo, he estado antes en situaciones donde estás intentando que alguien esté limpio. Y le dije: "Me encanta trabajar contigo y tenemos esta maravillosa temporada planeada y eso, pero necesito que estés sobrio porque tengo que ser capaz de contar contigo"»

«Vale, no puedo matarle porque entonces ¿qué le espera?»

A pesar de su visita a rehabilitación, pagada por la propia HBO, Levinson (que también él mismo tuvo esas experiencias y luchas con la adicción), veía que Angus Cloud no terminaba de estar del todo recuperado.

«Siempre podía sentir que él no quería [la sobriedad] tanto como todos queríamos para él. Ahí es donde se complica la cosa porque el mundo puede quererlo para ti, pero él no lo quería. Es simplemente el lado autodestructivo de la adicción... y sobrepasa todo lo demás.»

Esto también influyó en otra decisión: el no matar a su personaje tampoco en la segunda temporada. Si bien la idea es que Fezco muriese, Levinson tuvo miedo de qué iba a pasar con Cloud:

«Creo que lo más duro cuando tienes problemas de adicción es encontrar tu propósito y sentido de la vida. Lo único que sabía es que amaba hacer la serie. Amaba al equipo. Amaba a los actores. Amaba todo sobre ello. Y solo pensé, si esto se va, no sé qué le pasará en la vida.»

Hacia el final del rodaje de esa temporada, Levinson prohibió que Angus Cloud apareciese por plató si no estaba sobrio. Finalmente, después de terminar la producción se sentó durante horas con el actor para intentar convencerle de que debía estar limpio si quería estar en la temporada 3. Sin embargo, «él no iba a hacer nada y, bueno, no quería», asegura el director.

