'Euphoria': el desgarrador final de temporada 2 demuestra que la serie de HBO tiene uno de los mejores repartos femeninos en televisión

Ya se nos iba avisando episodio a episodio y, desde luego, la segunda mitad de la temporada 2 de 'Euphoria' nos ha tenido en vilo sufriendo no solo por Rue (Zendaya), sino con sus excelentemente interpretadas amigas hasta llegar a un espectacular final de temporada que resume, a la perfección, lo que hemos vivido en esta tanda.

Por si no es lo suficientemente obvio, aquí nos vamos a meter de lleno en los últimos episodios de la serie de HBO Max, por lo que habrá spoilers.

Decíamos hace una semanas, a propósito del estreno de estos nuevos episodios, cómo estos eran potentísimos. Impresión que venía, sobre todo, después del hecho que la última vez que vimos a Rue y Jules fue en sendos especiales: tan profundos como sosegados en su estilo.

Potencia y profundidad

Así, la potencia y la buscada exageración se han mantenido durante los ocho episodios de esta temporada 2 de 'Euphoria' sin que esto venga en perjuicio de poder tratar, debatir y profundizar en sus temáticas. Esto, a la vez que planta episodios asombrosos como 'Stand Still Like the Hummingbird' y sigue demostrando que Sam Levinson es un asombroso artesano tanto en guion pero, quizás más, en dirección.

Esto no ha evitado que la serie siga estando en el ojo de la polémica. La obsesión del autor por ir tanto a lo crudo a por lo visual ha hecho que vuelvan las voces críticas en torno a la descripción de las drogas o el generoso uso del desnudo. Controversias que, sobre todo en el primer caso, denotan que cada vez se ven más "en diagonal" las series y películas.

Quizás por ser consciente de que algún que otro espectador despistado se queda en la superficie, Sam Levinson realiza todo un ejercicio de metaficción en las últimas horas de esta temporada. Así, el creador propone que seamos espectadores de 'Our Life', la obra de teatro escrita y dirigida por Lexi (Maude Apatow).

Hay que reconocer que esta decisión podría resultar un movimiento demasiado obvio para la serie. No en vano hace que las protagonistas asistan a un espectáculo teatral sobre ellas y con gente como Nate de víctima colateral en un momento en el que sus vidas han dado un portazo, un cambio.

Si bien hay mucho juego metaficticio con ello, el teatro permite al guionista explorar cosas que han sido establecidas y se dan por hecho pero en las que pocas veces se ha profundizado. Es a través del espectáculo teatral (con momentos estupendos) donde viajamos al pasado para ver la relación de Lexi y Cassie (Sydney Sweeney) con su padre, el funeral del padre de Rue, su comienzo con las drogas y la amistad de esta y Lexi.

Cerrando desgarradoramente las tramas

Pero, a pesar de que este teatro vertebra el final de la temporada, no es lo único que hemos visto. Ahí tenemos entre escenas el cierre de otro de los arcos de la temporada, protagonizado por los Jacobs. Bastante más doloroso y duro de ver es lo que concierne a Fezco (Angus Cloud), que iba colgando de un hilo prácticamente desde el primer episodio.

En este sentido es curioso ver cómo Levinson dedica tiempo a los personajes masculinos de su serie (y de hecho vemos el origen de Fezco en el primer episodio y el de Cal en el tercero) pero por muchas capas que desarrolle en torno a ellos, la serie termina siempre inclinándose hacia uno de los repartos femeninos más impresionantes de la televisión actual.

Desde luego, más allá de una Zendaya que consolida su postulación al Emmy (el segundo) gracias al frenético quinto episodio, esta temporada ha tenido en la Cassie de Sydney Sweeney un caballo ganador desde el minuto 1. El personaje ha adquirido una de aristas y matices impresionantes que domeña la joven actriz.

Y estas son las dos gigantes que lideran un reparto en la que ninguna de sus compañeras solo se queda atrás por tema de minutaje, que no por talento. Quizás otra que más evolución ha tenido ha sido la Maddie de Alexa Demie y en esta temporada se ha echado algo de menos más tiempo en pantalla para Barbie Ferrera, pero es que todo no puede ser.

En definitiva, la temporada 2 de 'Euphoria' ha sido tan potente como desgarradora. La dirección impecable de Sam Levinson se combina a la perfección con un elenco espectacular con unos episodios que han vuelto a ser una obsesión que roza la perfección.