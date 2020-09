El histórico Emmy a Zendaya por 'Euphoria' es merecidísimo: la serie de HBO nos regala la mejor actuación del último año

Con 24 años, Zendaya se ha convertido en la más joven en ganar un premio Emmy y, por increíble que parezca, la segunda mujer afroamericana (bueno, en realidad es raza mixta) en lograrlo —tras Viola Davis en 2015 por 'Cómo defender a un asesino'—.

Más allá del factor sorpresa, que lo ha sido, no podemos negar que si Zendaya no hubiera recogido el premio, hubiera sido bastante injusto para una de las mejores series (y actuaciones) de todo 2019. Puede que 'Euphoria' sea la serie ignorada por excelencia de estos premios Emmy 2020.

Bueno, tampoco ha sido tan ignorada. Simplemente ha estado relegada a un puñado de premios técnicos. Y ni siquiera creo que sus nominaciones a maquillaje, vestuario y diferentes cuestiones musicales se lo hubieran merecido más que otros aspectos visuales, de montaje, diseño de producción e incluso de dirección (Sam Levinson se merecía una mención por 'Shook Ones Pt. II').

Una serie "casi" ignorada

Pero al final, incluyendo el de Zendaya, el recuento ha sido de tres Emmy: Mejor maquillaje (no protésico) y Mejor canción y letras originales por All for Us de Labrinth. Ambos premios para 'And Salt the Earth Behind You', el último episodio de la primera temporada de la serie.

Estos tres minutos de vídeo encapsulan al completo cómo Zendaya es 'Euphoria'. El personaje de Rue, una chica toxicómana que intenta sobrevivir a sus adicciones y, en lo general, a su vida de adolescente en medio de personajes destrozados, violencia sexual y otras toxicidades, nos invade en el primer episodio y no nos deja.

Toda la serie, incluso cuando se centra en personajes como las fascinantes Jules (Hunter Schafer) o Kat (Barbie Ferreira), es sobre Rue. Todo lo vemos a través de su prisma, a través de sus ojos y a través de su narración. Incluso en escenas en donde ni se huele a la joven, ella está ahí, ayudándonos a encajar las piezas del puzzle.

Zendaya es 'Euphoria'

Y esto lo consigue a través de una soberbia actuación cuando está en pantalla y una inmersiva voz en off cuando no. Pocos protagonistas en la televisión actual son la misma esencia de la serie. Incluso en series llamadas como el personajes principal. Pero aquí Zendaya es la serie. La serie es Zendaya.

No voy a negar que 'Euphoria' no es para todo el mundo. Creo que lo decía alguien anoche en la retransmisión de los Emmy en Movistar+: o te atrapa o te escupe. Mismamente yo tenía mis más y mis menos al comienzo de la serie de HBO, con su retrato excesivo pero conscientemente irreal de la generación Z. Es cruda y dura en lo sexual, en la descripción de uso de drogas, alcohol... de todo.

Pero también es maravillosa. A través de los ojos de sus protagonistas nos embriagamos de sensaciones, de sensibilidad y a pesar de que lo que ocurre en cada hora de capítulo es preocupante y nos deja con el corazón en un puño, hay belleza.

Sam Levinson es preciso en su guion. Pero Zendaya es una actriz de otro mundo y sabe exactamente qué mostrar en cada segundo de metraje. Su personaje nos puede caer mejor o peor (es el típico que de primeras te resulta insoportable), pero la actriz nos lo vende, lo vive y hace que lo vivamos. Una actuación de Emmy.