'Euphoria' entre penes y tetas: cómo maneja la serie del momento en HBO las escenas de desnudos y sexo

Quien no haya visto nunca 'Euphoria', el excelente drama adolescente de HBO, puede que la primera impresión que se lleve es que es una serie plagada de drogas, desnudos y sexo. De hecho, la poca costumbre hace que lo que más nos choque sea ver tantos penes. Un uso generoso del desnudo que podría ser como los árboles que no dejan ver el bosque.

Cuenta la leyenda que HBO tiene por norma que sus series muestren carne y sexo —ayuda el hecho de que no tengan las restricciones de la televisión "tradicional"— para llamar abonados. Una especie de reclamo de "venga por las tetas, quédese por la historia" que ha marcado la ficción de la casa desde 'Los Soprano'.

Una tradición que llega hasta nuestros días y, afortunadamente, a poco que no veamos las series "en diagonal" o "de fondo", nos encontraremos que el relato de Sam Levinson en 'Euphoria' es mucho más profundo e interesante. Tanto en fondo como en forma y a pesar de sus exageraciones y sus desfases.

watching literally any scene in euphoria pic.twitter.com/TaFsM0sJpK — matt (@mattxiv) January 12, 2022

De hecho, al igual que pasa con la representación del uso de drogas, el de los desnudos y el sexo no se quiere quedar en la anécdota, en material para memes (que los hay de sobra), sino que busca en su provocación el poder causar conversación. O, por lo menos, así lo ve Sydney Sweeney:

«Me aseguro de que las escenas que incluyan contenido sexual sean realmente importantes para el desarrollo de la trama de Cassie y que la exposición de su cuerpo diga algo e invite a una conversación.»

El arte del desnudo

Lo que no quiere decir que todo el mundo que ha estado en la serie esté de acuerdo, cómodo o dispuesto a desnudarse. Notorio es el caso de Zendaya, cuyo personaje Rue nunca aparece desnuda. No se sabe a ciencia cierta si es por razones creativas —esta temporada se ha barajado la posibilidad de cierta asexualidad del personaje— o porque la actriz (que también es productora en la serie) así lo ha establecido en su contrato.

Ya desde el principio, la serie se enfrentó a problemas internos al respecto. Lo más llamativo fue el caso de Brian "Astro" Bradley, que interpretaba en el piloto al novio de Cassie (Sydney Sweeney), quien abandonó la serie durante la producción del mismo.

Si bien los detalles de su marcha no se esclarecieron, fuentes cercanas aseguraron que el actor no se sentía cómodo rodando escenas que no estaban en el guion original, incluyendo la sugerencia velada de que su personaje experimentase con la homosexualidad. El actor fue sustituido por Algee Smith, quien regrabó las escenas de su personaje.

Tampoco los ejecutivos de HBO dejaron hacer a Sam Levinson todo lo que se proponía. Por un lado, la escena inicial de la serie en la que vemos el nacimiento de Rue iba a ser bastante distinta, con un movimiento de cámara desde las luces del paritorio a la vagina de la madre.

«Estaban en plan "Nah, no puedes abrir así". Solo pensé "Es una batalla que no necesito librar ahora mismo"», admite Levinson, quien ya había rodado la escena. Eso sí, Nina King, la actriz que da vida a la madre de Rue, tuvo una doble para la ocasión.

Esto se une a otro caso que trascendió bastante en torno a una de las escenas del segundo episodio de la serie, en la que recorremos un vestuario masculino en una especie de guiño reverso a la escena similar de 'Carrie'. Una escena que en su versión original iba a contener muchos más (hasta ochenta) planos de penes.

Teniendo en cuenta a sus actrices

Volviendo a los actores de la serie, 'Euphoria' tiene bastante en cuenta a los actores, que pueden consensuar con Levinson, quien escribe y dirige la totalidad de la serie, el sentido que tiene o no desnudarse tanto para el personaje como para la trama. Esto no significa que todos hayan estado cómodos con ello.

Alexa Demie (Maddie), reconoció sentirse incómoda con su primer desnudo, sensación que luego se le pasó:

«Cuando leí el guion pensé que tenía sentido y quería hacerlo. El desnudo fue duro para mí porque no estoy tan cómoda como eso públicamente. Por lo que fue duro para mí. Pero definitivamente me empujó fuera de mi zona de confort y, después de que lo hice, lo vi y... no es para tanto.»

Quizás sea Sydney Sweeney, la actriz que da vida a Cassie, la chica que más escenas de desnudos y sexo haya protagonizado en la serie. La actriz asegura que, al contrario que con otros proyectos, nunca se ha sentido incómoda en el rodaje de 'Euphoria', donde tiene bastante claro que si ella no quiere, no se hace:

«Hay momentos en los que Cassie debía estar sin camiseta y yo le decía a Sam: "No creo que eso sea necesario aquí". Él decía: "Ok, no lo necesitamos". Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en un programa de HBO. Cuando no quise hacerlo, no me obligó.»

Una experiencia que concuerda con la de Minka Kelly que aparece como Samantha, la jefa de Maddie. Su papel, madre del niño al que cuida el personaje, es una suerte versión "más sabia" de la adolescente. En una de sus primeras escenas, Samantha le pedirá que le ayude con la cremallera de su vestido, pero el plan era diferente. En sus propias palabras:

«[Levinson] pensó que sería más interesante si mi vestido cayera al suelo. Era mi primer día como invitada en esta nueva serie y no me sentía cómoda plantada ahí desnuda. (...) Puede ser frustrante y echar para atrás a algunas personas, pero en realidad confío y me siento segura con un director que no tiene miedo de cambiar de opinión. Al final, el objetivo es lo que acaba en la pantalla. Todos estamos aquí para facilitar su visión.»

El papel de la coordinadora de intimidad

La serie nace, además, en la vorágine del me too, por lo que la industria estaba en un momento de inflexión en el que surgieron figuras como el de la coordinación de intimidad. Una, o varias personas, que trabajan para preparar y coreografiar con los actores toda secuencia íntima.

Algo fundamental teniendo en cuenta que en la serie hay escenas de sexo explícito algo duras e incluso que representan delito como la violación "estatutaria" de Cal (Eric Dane) hacia Jules (Hunter Schafer) en el primer episodio.

La figura de la coordinación de intimidad está cada vez más presente en las producciones de todo el mundo e incluso recientemente ha llegado a España (Myriam Benedited ha sido la coordinadora en la reciente 'A través de mi ventana'). El objetivo es procurar que el rodaje sea un entorno respetuoso y seguro a través de una serie de "buenas prácticas" o normas.

¿Cuáles? pues Ita O'Brian, coordinadora en 'Sex Education', tiene una guía bastante clara y concisa sobre lo que hay que hacer. Para Sydney Sweeney este es un trabajo imprescindible:

«Trabajamos con coordinadores de intimidad, así que cada vez que hay un momento íntimo, desde una caricia o un beso, tenemos a esta persona con nosotros para coreografiar toda la escena. Es un proceso muy técnico y mecánico, pero gracias a eso tengo la suerte de sentirme siempre muy cómoda y segura. Todos, tanto el elenco como el equipo técnico, son muy cautelosos y precisos en su trabajo porque todos sabemos que son momentos muy vulnerables para el actor. Todos los rodajes deberían tener un coordinador de intimidad. Nunca he sentido dudas o ganas de esconderme rodando la serie, pero si así fuera, sé que nuestra coordinadora de intimidad cambiaría la escena.»

Hay que tener en cuenta que Sam Levinson es bastante artesanal en su forma de dirigir. La práctica totalidad de lo que vemos en pantalla está rodada a base de efectos prácticos y esto incluye que escenas como en la del 1x03 en la que Kat tiene una videollamada con un hombre obeso que empieza a masturbar su micropene se rueden en vivo, con videollamada real.

Aquí la labor de Amanda Blumenthal, coordinadora de intimidad de 'Euphoria', es clave, ayudando a los actores y actrices a marcar los límites, lo que se muestra y lo que no priorizando ante todo que ellos (más ellas) se sientan cómodos.

Blumenthal, por cierto, venía de trabajar en 'The Deuce' e incorporó algunas de las cosas que usó en la serie de David Simon. Sin embargo, el acercamiento al sexo de una y otra serie eran lo suficientemente distintas como para tener que adaptar sus herramientas (almohadillas, por ejemplo) a la realidad de esta.

Como drama adolescente que retrata las angustias y las furias de un grupo de adolescentes, los desnudos forman parte integral de 'Euphoria'. Aunque creo que sí que hay un grado de gratuidad —ya el mero hecho de que Sam Levinson admita que tal desnudo no es necesario lo confirma—, también la serie trasciende estas escenas proponiendo una exploración fascinante a la vida de estos jóvenes.