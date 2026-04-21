El arma secreta de la temporada 3 de 'Euphoria' está en su tratamiento visual. Así es VERITA 200D, la nueva película de Kodak estrenada en la serie de HBO

Está claro que la temporada 3 de 'Euphoria' no está siendo plato de buen gusto para los fieles devotos de la producción de HBO. La última tanda de episodios de la prestigiosa serie capitaneada por Sam Levinson está recibiendo duras críticas por su aparente desconexión en cuanto a tono y tratamiento de personajes respecto a sus dos predecesoras, pero si hay algo que invita a posar nuestras retinas sobre ella, eso es su tratamiento visual.

El arma secreta de Euphoria

En esta ocasión, Levinson y el director de fotografía Marcell Rév, tras pasar del digital de la primera temporada al fotoquímico de la segunda, han dado otra vuelta de tuerca a la fórmula apostando por el gran formato y por un nuevo stock fabricado por Kodak llamado VERITA 200D. La buena noticia es que, tras su uso en 'Euphoria', este tipo de película estará disponible para el más común de los mortales.

Ahora bien: ¿Qué diferencia hay entre VERITA 200D y el stock VISION3 que se emplea en la inmensa mayoría de producciones que optan por el fotoquímico para capturar sus imágenes? Básicamente, podríamos decir que VERITA tiene algo más de personalidad que una VISION3 que ofrece un look mucho más limpio, pulcro y, por decirlo de algún modo, "natural" —nótese el entrecomillado—.

La descripción que da la propia Kodak sobre su creación habla de sus peculiaridades del siguiente modo:

VERITA 200D entrega altas luces detalladas, una alta saturación de color, negros profundos y tonos de piel cálidos y naturales. Comparad con los negativos de película en color VISION3, tiene un rango dinámico más corto pero excepcionalmente rico para dar un aspecto cinematográfico más clásico.

Esto último se alinea con las palabras de Levinson, que aseguró que optaron por este stock para la tercera temporada de 'Euphoria' porque "Queríamos que fuese un poquito más clásico. Queríamos que pareciese un poco más como una película de Hollywood antigua". No obstante, más allá del color y el tratamiento de la imagen, el salto del 35mm al 65mm —con su mayor superficie de fotograma— para algunas escenas también tiene su razón de ser.

Durante su paso por el podcast Filmmaker Toolkit, el realizador explicó así la evolución de los formatos a lo largo de la serie:

Cuando pasamos de digital a fotoquímico, teníamos una idea y un concepto. Queríamos que pareciese un recuerdo, como si hubiese algo que se estuviese desvaneciendo en esa temporada en particular. Y en [la tercera temporada] queríamos hacer algo que fuese más objetivo, al contrario del trabajo de cámara subjetivo que hicimos en las temporadas 1 y 2. Queríamos alejarnos un paso para tener encuadres más abiertos y para sentir a nuestros personajes dentro de un mundo más amplio.

Según ha comentado Vanessa Benedetti, vicepresidenta de Kodak y mandamás de su división de motion picture, la creación de VERITA 200D es solo el primer paso dentro de la expansión de la compañía para complacer a cineasta que busquen alternativas a la hegemónica VISION3. Por el momento, parece que la jugada les está saliendo bien, ya que 'The Death of Robin Hood', lo nuevo de A24, ha optado por esta nueva película, así como Lol Crawley y Brady Corbet, que la han empleado en su campaña publicitaria para '1664'.

Vía | IndieWire

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026