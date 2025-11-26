Las cinéfilas y los cinéfilos tienen gustos diferentes, pero parece que hay tres películas en las que coinciden

Lo que empezó como una red social de nicho se ha convertido en un lugar indispensable para los cinéfilos. Letterboxd cumple ya 14 años este 2025, y entre sus tradiciones anuales está la lista de las películas más populares de la plataforma. A través de su app o la web, los usuarios registran las películas que han visto, conocen lo que han visto sus amigos, escriben reseñas o hacen sus propias listas.

Algo que se ha convertido en un sello de indentidad son las cuatro favoritas. El perfil de cada usuario tiene como carta de presentación una selección de sus cuatro películas predilectas, y son estas las que el equipo de Letterboxd utiliza para elaborar la lista de las 100 películas con más fans cada año. En las últimas ediciones, además, han empezado una división por género. Lo que da para un curioso análisis.

Top 10 de Letterboxd de "Ellas" en 2025

Las listas son muy diferentes, pero si nos vamos al top 10 y miramos las películas más repetidas, como señalan desde el canal Pop Culture Brain, es aquí donde hallamos coincidencias interesantes. Son tres las películas que más se repiten, sean para ellos o para ellas: 'Interestellar', 'La La Land' y 'Olvídate de mí' (la eternamente mal traducida 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind').

De las tres 'La La Land' es quizás la menos sorprendente. La película dejó huella en su estreno y en su paso por los Oscars (tanto los que le dieron como los que no), sacando una lagrimita a todo el mundo y sorprendiendo tanto a amantes de los musicales como a los que afirmaban no serlo. 'Interestellar' sí parece una coincidencia más inusual, ya que es una película, como el cine de Nolan en general, que tradicionalmente asociamos más a un público más masculino. Desde luego es una concordancia que sucede en la que más lo merece de su filmografía.

'Ólvídate de mí' es quizás la menos popular para el espectador casual pero desde luego no una desconocida. La cinta de culto millenial le llega a todos los corazones rotos independientemente de su género, y es la más accesible de la filmografía de Kauffman. Curiosamente ambas listas tienen también en su top 10 una cinta de Robin Williams, aunque no se ponen de acuerdo en cual. Ellas tienen 'El club de los poetas muertos' y ellos 'El indomable Will Hunting'. Puedes ver las listas completas desde la web de Letterboxd.

En Espinof | Las 15 mejores películas de 2025 (por ahora)

En Espinof | La taquilla de 'Wicked 2' no es una salvación, sino un alivio momentáneo. Sus cifras solo maquillan una tendencia terrible para el cine en salas