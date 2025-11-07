10 años después de su estreno, la película de anime que nos partió el corazón regresa a cines. El mayor taquillazo de la historia, solo superado por 'Kimetsu no Yaiba'

Hoy en día ya nos parece normal hablar de los grandes taquillazos de anime como los de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' y 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze', pero hace diez años el panorama era muy distinto y 'Your Name' nos dejó absolutamente anonadados.

La película original de Makoto Shinkai enamoró por completo al público y a la crítica, marcando un antes y un después para la animación japonesa. La historia de Mitsuha y Taki tuvo a más de uno (y dos, y tres, y cuatro...) llorando a moco tendido en el cine, y muy pronto podremos volver a disfrutar de la magia de 'Your Name' de nuevo en pantalla grande.

Diez años se pasan rápido

Y es que Selecta Visión ha confirmado mediante nota de prensa que planean traer 'Your Name' de vuelta a los cines por el décimo aniversario de la película. Así que todavía nos toca esperar, pero ya sabemos que será a partir del 13 de febrero de 2026.

Lo que todavía no se sabe con seguridad si será un evento exclusivo de un día o 'Your Name' se podrá ver a lo largo de varios días o semanas, aunque puede que esto dependa de la disponibilidad de cada sala. También está pendiente la disponibilidad de idiomas, aunque tratándose de Selecta Visión lo más seguro es que 'Your Name' se pueda ver tanto en versión original japonesa como con el doblaje en castellano que se realizó en su día.

Aunque Shinkai ya llevaba varios años realizando películas, 'Your Name' fue la que definitivamente le catapultó al éxito y abrió el camino a 'El tiempo contigo' y Suzume', que completan su "trilogía de los desastres". 'Your Name' fue un fenómeno global que se convirtió en la película más taquillera de Japón en 2016 y llegó a amasar más de 350 millones de euros. Actualmente se encuentra en el Top 3 de las películas de anime más taquilleras de la historia, tan solo superada por los dos bombazos de 'Kimetsu no Yaiba'.

La trama de 'Your Name' se centra en Mitsuha, una chica de odia su vida en el campo y anhela vivir en la ciudad, y Taki, un estudiante de Tokio. Sin embargo, a veces despiertan por la mañana en el cuerpo del otro, con la conexión entre los dos volviéndose más estrecha cada día.

En Espinof | Las 21 mejores películas de anime de la historia que ver en streaming.

En Espinof | Entre terremotos y tsunamis. 5 impactantes series y películas de anime sobre desastres naturales y dónde se pueden ver en streaming