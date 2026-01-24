"Es algo absolutamente increíble". Robert Pattinson habla sobre sus experiencias rodando 'La odisea' y 'Dune: Messiah'

Que Robert Pattinson es uno de los mejores actores en activo no debería sorprender a nadie a estas alturas. Sus años de vampiro paliducho en 'Crepúsculo' quedan muy, pero que muy atrás, y su sucesión de papeles de prestigio en producciones de todo tipo le han permitido convertirse en una de las estrellas más cotizadas del momento que, además, tiene por delante un par de años de auténtico vértigo.

El año de Rob

Por una parte, en 2027 estrenará al fin la esperada segunda parte de 'The Batman', que empezará a rodarse en breve tras un largo periodo de retrasos e incertidumbre. Por otra, este mismo curso cinematográfico estrenará sus colaboraciones con Christopher Nolan y Denis Villeneuve en dos de los potenciales grandes bombazos de 2026: 'La odisea' y 'Dune: Messiah'.

Durante una entrevista con GQ, el actor ha hablado —más o menos y, probablemente, atado por los contratos de confidencialidad de turno—, de sus experiencias filmando ambas superproducciones, comenzando por la épica dirigida por Nolan, que le ha permitido confirmar que su profesión le brinda experiencias únicas que no podría vivir de otro modo.

Definitivamente no sobre 'La odisea', porque creo que te asesinan si hablas sobre ella. Pero mi experiencia en ella, es sencillamente increíble. Fue una experiencia increíble. Creo que puedo decir una cosa: vi una oveja, y... De hecho, no puedo ni decir eso. ¡Vi una oveja! Es lo único que puedo revelar.

Nunca experimentas estas cosas en cualquier otra profesión. Literalmente, estaba experimentando cosas que, difícilmente, cualquier otra persona ha experimentado o experimentará nunca, y es algo absolutamente increíble.

Ovejas aparte, Pattinson también ha dado alguna pincelada, muy a su manera, de su paso por los desiertos de 'Dune: Messiah' y la sensación de estar dentro de una película de la saga galáctica y no en un set de rodaje durante la producción.

Esta en el desierto rodando 'Dune' es raro. Recuerdo rodar una escena con Zendaya, la primera que filmamos juntos fuera en el desierto, y estaba en plan "¡Oh! ¡Estamos en Dune!", y ella dijo algo rollo, "Sí... estamos haciendo una película de Dune". Pero en realidad era algo como "De verdad que se siente como si estuvieses en una película de Dune". Fue algo muy, muy divertido.

Está claro que 2026 es el año del bueno de Robert, con quien tenemos dos citas: el 17 de julio con 'La odisea' y el 18 de diciembre con 'Dune: Messiah'.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025