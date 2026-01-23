Es una de las películas más kamikaze del año, con dos de las estrellas del momento, y al fin se puede ver en casa en streaming

HOY SE HABLA DE
Jennifer Lawrence y Robert Pattinson entran en una dinámica tóxica e histriónica

Die My Love 2025 Lynne Ramsay
Establecer una determinada narrativa en la que se comenta una película puede ser útil para sus perspectivas de distribución y comercialización, aunque no tanto en su apreciación. Cuando se marca tan claramente cierto discurso ya es complicado no pensar cada rasgo de la película en torno a esas ideas, aunque la realidad pueda ser más compleja.

Porque igual que una película puede moverse entre diferentes tonos si así considera que acompaña una historia, varias ideas distintas pueden estar colisionando o coexistiendo en el transcurso del estudio de un determinado personaje. Una variedad a la que aspira una película como ‘Die My Love’, cuyo marco de discurso quedó rápidamente establecido.

Amores que matan

Pero rara vez las películas de Lynne Ramsay tratan una única cosa, y este proyecto no es una excepción. De la mano de dos estrellas estimulantes como Jennifer Lawrence y Robert Pattinson se embarca en una película bastante kamikaze e incluso surrealista que ya se encuentra disponible en streaming a través de MUBI.

Después de heredar una casa del campo tras la muerte de su tío, Jackson se lleva a su esposa escritora Grace de Nueva York a las afueras para empezar a forjar una familia. La identidad de Grace tras el embarazo y la mudanza se empezará a difuminar, llevándola a un comportamiento impredecible que pone en jaque a la relación.

La presencia de la maternidad hizo que mucho comentario en su paso por festivales se centrase en ese aspecto, cuestionando que discurso intentaba establecer Ramsay y si se trataba de otro estudio de “malas madres” como hiciese en la genial ‘Tenemos que hablar de Kevin’. Pero ‘Die My Love’ no se centra tanto en esa parte del personaje, e incluso llega a establecer que sus capacidades y afecto maternal no son una flaqueza o punto de conflicto para el personaje.

‘Die My Love’: lanzada contra la cristalera

Die My Love 2025 Jennifer Lawrence Robert Pattinson

Si acaso, ‘Die My Love’ establece cómo el personaje de Lawrence pasa por una serie de problemas más conectados con la insatisfacción sexual y creativa, el distanciamiento deliberadamente establecido en una relación tóxica y también un complejo pasado de salud mental. Son muchos frentes que la directora lanza con una violencia visual y determinación casi equiparable a tirarse sin reparos a una cristalera, dejando su cinta más impactante en contraste a su habitual uso de la imagen sugerente y el espacio entre instantes.

Resulta tan arrebatada en sus formas que la película acaba bordeando en muchas ocasiones la provocación un tanto chabacana, prefiriendo la confrontación del espectador con personaje y situaciones límites que permitirse explorarlos. Es a grandes rasgos decepcionante e inferior a sus posibilidades, lo cuál es dañino en una carrera tan inestable como la de Ramsay.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas románticas de la historia

