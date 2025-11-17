Hoy en streaming, maternidades fallidas y complejas en uno de los thrillers más escalofriantes de este siglo

Una mayor presencia femenina en el cine debería permitir contar historias que hablen con más conocimiento y cercanía de problemas que les afectan especialmente, como son las dificultades de la maternidad. Ahora estas historias se van colando poco a poco, aprovechando el camino que se labró hace años cuando el panorama no era propicio.

‘Die My Love’ es el último estreno que incluye una maternidad complicada en el cuadro general, pero no es la primera vez que la cineasta Lynne Ramsay decide colocar el tema en el centro de la discusión. Experta en tratar psiques femeninas complejas, consiguió abordarlo de manera excelente en ‘Tenemos que hablar de Kevin’.

Este niño es un peligro

Ramsay dirige a una extraordinaria Tilda Swinton dando otra de sus interpretaciones legendarias y a un Ezra Miller que resulta aún más inquietante ver hoy día. Juntos elaboran un thriller psicológico bien marinado y cocinado que actualmente se puede ver en streaming a través de Filmin y también de Movistar+.

Eva tenía una serie de esperanzas y sueños de libertad cuando era joven. De repente, se encuentra en los suburbios con Franklin criando a dos hijos que no esperaba tener. Criar al hijo mayor, Kevin, representará un reto que le generará distancia y hasta una animosidad inquietante. Años más tarde, una tragedia pondrá a Eva en una situación aún más inesperada.

Manteniendo las artes que fue labrando en el cine independiente británico, con estudios de personajes complejos en circunstancias demoledoras, Ramsay juega en territorio diferente poniendo la historia en Estados Unidos (y parcialmente en España es una visión de la tomatina que sólo puede tener un visitante de Reino Unido) y en los suburbios. Partiendo la historia en dos líneas temporales principales, nos va introduciendo en un relato de miedos.

‘Tenemos que hablar de Kevin’: relaciones inquietantes

Miedos a que la negligencia cause un desastre, que la creación de un monstruo pueda no ser impredecible y sea consecuencia de los actos. La autoculpabilidad que vive el personaje en el presente está fantásticamente representada gracias a introducir los saltos a la crianza para plasmar no responsabilidad, sino dudas.

Es un retrato bastante medido de una psicología rota en un contexto que sigue siendo problema actual como son las masacres en institutos con armas. Swinton consigue tener atenazado el personaje en todas sus contradicciones e inseguridades, llevando a las últimas consecuencia las ambiciones de Ramsay.

