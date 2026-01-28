'Dragon Ball Super' prepara un regreso al anime por todo lo alto. Aún así, sigue teniendo un problema tremendo encima y por ahora no parece tener solución

Ha tardado lo suyo pero ya sabemos que 'Dragon Ball Super' regresa este mismo año. La maquinaria del anime ha empezado a moverse después de ocho años de parón y en otoño arrancará 'Dragon Ball Super: Beerus', que será una suerte de remaster con animación mejorada, sonido revisado e incluso un nuevo doblaje para reiniciar el anime por todo lo alto.

La cosa no se para ahí y después vendrá 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' para empezar a adaptar el Arco de Moro en el anime... Pero más pronto que tarde nos vamos a encontrar con un problema.

Las cosas de palacio van MUY despacio

No se puede hablar del actual estado de la franquicia de 'Dragon Ball' sin mencionar la muerte de Akira Toriyama. Y es que el triste (e inesperado) fallecimiento del maestro ha puesto patas arriba la saga y ha dejado un berenjenal curioso.

Una de las razones por las que el retorno de 'Dragon Ball Super' puede haberse retrasado tantísimo ha sido la batalla campal por los derechos que empezó a librarse en 2024. Así teníamos a Capsule Corporation Tokyo, a Toei Animation y la editorial Shueisha con su tira y afloja por el futuro de Goku, aunque parece que se ha llegado a un acuerdo para poner en marcha más anime y es una noticia buenísima para todo el mundo.

'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol' se encargará de adaptar el Arco de Moro, que todavía no había llegado al anime. Después tendríamos por delante el Arco de Granolah y el Arco del Instituto con las aventurillas terrestres de Goten y Trunks que unen con 'Dragon Ball Super: Super Hero'. Pero por desgracia después no tenemos más material por delante y la trama principal del manga nos dejó con un cliffhanger tremendo del que aún no hemos salido.

Allá por 2022, el manga de 'Dragon Ball Super' nos dejaba con un bombazo: el regreso de Freezer con una nueva transformación. Black Freezer se quitó de en medio a Goku y Vegeta sin demasiado esfuerzo tras pasarse 10 años entrenando en otra dimensión, y desde entonces el manga ha estado tirando balones fuera sin avanzar la trama principal más allá de este punto.

Aunque desde entonces Toyotaro continuó trabajando en el manga de 'Dragon Ball Super', se centró en ponernos al día con los personajes de la Tierra y unir la trama del manga con la película 'Super Hero', posiblemente tratando de unir todos los cabos sueltos. Ahora bien, desde la muerte de Toriyama el manga ha estado en un hiato indefinido a excepción de un capítulo especial centrado en Goten y Trunks que se publicó a principios de 2025.

Para ser justos, el anime todavía tiene bastante margen de maniobras. El remaster de 'Beerus' se estrenará en otoño y 'The Galactic Patrol' no llegará hasta 2027. Si seguimos con este ritmo de temporadas, Granolah se hara de rogar hasta 2028, pero el futuro del manga sin Toriyama sigue pendiente de un hilo.

Toyotaro, al que no se le da suficiente crédito por el trabajo que hace en el manga, ya ha dicho varias veces que tiene intención de continuar 'Dragon Ball Super' sin su maestro y no se está quedando parado. Aunque el silencio por parte de la editorial no ayuda para nada a calmar los ánimos de quienes siguen esperando su regreso.

Esperemos que el anuncio de más anime solo sea el primer paso y pronto podamos celebrar que 'Dragon Ball Super' regresa también al manga.

En Espinof | 'Caballeros del Zodiaco', 'Dragon Ball', 'Heidi' y otros animes clásicos de los años 60, 70 y 80 que se pueden ver en streaming para volver a la infancia

En Espinof | Ni Goku ni Freezer: Akira Toriyama presentó hace años al personaje más poderoso de 'Dragon Ball' y es una genialidad















