Uno de los peores live action del cine logró lo imposible: que su creador saliera de su descanso para arreglar las cosas él mismo

A veces en la vida pasa que algo tan mal que llega a ser infame termina teniendo consecuencias que nadie esperaba. Eso fue exactamente lo que ocurrió con una adaptación cinematográfica que prometía mucho y terminó siendo un dolor de cabeza para millones de fans en todo el mundo.

Aunque hoy en día hay más ganas de disfrutar de Dragon Ball que nunca, pocos olvidan ese fallo estrepitoso que, paradójicamente, sirvió para encender una chispa que cambió el rumbo de la franquicia.

En 2009 llegó el estreno de 'Dragonball: Evolution', la primera película live action basada en el universo de Goku y compañía. Lo que prometía ser la llegada de los personajes de Toriyama y sus colegas al cine en carne y hueso acabó convertido en uno de esos proyectos que fanáticos y críticos ponen en el saco de las peores adaptaciones posibles, con una recepción tan mala que pocos se atreven aún a pronunciar su título sin fruncir el ceño.

La historia se alejó tanto del espíritu original del manga y el anime que incluso el propio Akira Toriyama manifestó su profunda insatisfacción con el resultado y dejó claro que no sentía que aquella película mereciera ni siquiera el nombre de su obra.

El tropiezo que obligó el regreso

Toriyama, que llevaba años apartado del día a día de la saga y prácticamente en semi-retiro en lo creativo, no se quedó callado ante lo que vio. Más que un simple disgusto, la decepción le picó tanto que lo hizo reconsiderar su postura hacia la franquicia.

Según recoge el libro 'Dragon Ball Super History Book' del trigésimo aniversario, el veterano mangaka dijo que realmente había "dejado 'Dragon Ball' atrás", pero que ver lo mal que había salido aquella película lo enfadó tanto que volvió a implicarse en nuevos proyectos de la serie.

Ese retorno creativo se tradujo en la participación directa de Toriyama en uno de los momentos más celebrados de su creación en años: la película 'Dragon Ball Z: La Batalla de los Dioses'. Aunque la versión original del guion no convencía a nadie, Toriyama reescribió buena parte de la historia, aportó ideas y supervisó detalles hasta que la película capturó de verdad lo que los fans esperaban de su mundo y sus personajes, equilibrando nostalgia, respeto por el material original y frescura narrativa.

Muchos seguidores consideran esta película un puntazo dentro de la franquicia moderna, un soplo de aire fresco que devolvió el alma a este universo tras años de adaptaciones irregulares.

El efecto no se quedó ahí: aquella chispa que encendió 'La Batalla de los Dioses' continuó expandiéndose en la propia serie 'Dragon Ball Super', donde Toriyama siguió implicándose como supervisor y guionista ocasional, aportando ideas a sagas y personajes que hoy son tan queridos como el mismísimo Beerus y otros nuevos integrantes del lore.

Así, lo que empezó como una rabieta ante una adaptación fallida terminó siendo la palanca que volvió a poner a 'Dragon Ball' en el centro de la escena mundial del anime con proyectos bien recibidos por la comunidad.

