Fans de 'Dragon Ball', hora de marcar esta fecha en el calendario: este mismo mes tendremos grandes noticias sobre el futuro de Goku

Desde la muerte de Akira Toriyama en 2024 parece que los nuevos responsables no han terminado de dar con la tecla para mantener 'Dragon Ball' a flote. A finales de ese mismo año se estrenó Dragon Ball Daima', que aunque fue un anime original entretenido no terminó siendo el regreso triunfal que muchos esperaban.

Por si fuera poco, el manga de 'Dragon Ball Super' sigue en un hiato infinito, pero dentro de poco tendremos noticias claras sobre el futuro de la saga.

Una cita imprescindible

'Dragon Ball' fue una de las grandes ausentes en la pasada Jump Festa, pero es que sus responsables se están guardando todos los grandes anuncios para Dragon Ball Genki Dama Festival, un evento dedicado exclusivamente a la franquicia.

Este festival se celebrará el próximo 25 de enero en Japón para celebrar los 40 años de 'Dragon Ball' y ya se han prometido anuncios importantes. Contará con la presencia de Masako Nozawa, la eterna voz de Goku (y más personajes de la saga), el productor Akio Iyoku y además se podrá seguir a nivel internacional a través del canal oficial de Toei Animation en YouTube.

Entre otras cosas se organizarán torneos oficiales del juego de cartas de 'Dragon Ball Super' y también se podrán probar demos de varios juegos. Ya se ha prometido que habrá un anuncio sobre un videojuego nuevo, pero no es el único avance que podría (ni debería) traer este Dragon Ball Genki Dama Festival.

Obviamente el anuncio que estamos esperando como agua de mayo es el regreso de 'Dragon Ball Super'. Ya han pasado casi 8 años desde que terminó la serie y otros 4 años desde la película 'Dragon Ball Super: Super Hero', y teniendo en cuenta que ya había bastante manga para adaptar es el momento perfecto para retomar la emisión en formato estacional. Al fin y al cabo, Iyoku lleva un tiempo dejando caer la posibilidad, así que en este punto solo falta que se confirme definitivamente.

No solo eso, vamos camino de un año desde que se publicó el último capítulo de manga, que era un especial centrado en Goten y Trunks, pero Toyotaro es el primero que sigue interesado en seguir dibujando 'Dragon Ball Super'. Ahora que ya ha pasado un tiempo y tanto Shueisha como Capsule Corporation Tokyo han tenido tiempo de organizarse y ver cómo continuar la historia sin Toriyama, es cuestión de tiempo que se retome la publicación del manga.

Aunque, ojo, igual el Dragon Ball Genki Dama Festival nos pega alguna sorpresa y, tristemente, no se da ni lo uno ni lo otro. Ya ha dejado caer recientemente que hay planes para hacer más animes, con lo que quizás lo que podría caer es una nueva película o más animes originales, incluyendo más temporadas de 'Daima'. No habría que descartar tampoco un remake de la 'Dragon Ball' clásica, algo que muchos fans llevan años pidiendo y que sería la manera ideal de celebrar los 40 años de la serie.

Habrá que esperar al próximo 25 de enero, a ver qué andan preparando para nosotros. Esperemos que los "grandes anuncios" que han prometido no se trate de una nueva línea de zapatillas de Goku y Vegeta o más expansiones para juegos de móviles y que por fin los responsables de 'Dragon Ball' cumplan con las expectativas que vienen levantando.

